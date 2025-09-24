Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano habló de recuperar el hogar en medio de rumores con Westcol

Aida Victoria Merlano habló sobre recuperar el hogar en medio de rumores de ruptura con su esposo y reconciliación con Westcol.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria Merlano
En medio de rumores con Westcol, Aida Victoria Merlano sorprende con mensaje sobre el hogar. (Foto Canal RCN).

La reconocida creadora de contenido Aida Victoria Merlano continúa siendo tema de conversación en las redes sociales no solo por los rumores de ruptura con su esposo Juan David Tejada, sino también por su supuesta reconciliación con el streamer colombiano, Westcol.

Luego de que la polémica influenciadora Yina Calderón mencionara en redes sociales que supuestamente el hijo de Aida Victoria Merlano no era de Juan David Tejada, sino de su anterior relación con Westcol y que posteriormente insinuara que el esposo de la creadora de contenido le había sido infiel con una mujer de Medellín, los rumores sobre una ruptura comenzaron a rondar en Internet.

Aida Victoria Merlano sobre Westcol
Aida Victoria Merlano tras rumores de reconciliación con Westcol/Canal RCN

Sin embargo, se desconoce que esto sea cierto, ya que una vez Calderón lanzó dicha información a la opinión público ambas personalidades se pronunciaron por medio de sus respectivas cuentas de Instagram para desmentirlo.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre recuperar el hogar?

Ahora bien, en un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano compartió un corto audiovisual que tomó por sorpresa a los internautas.

Pues dicho video que hablaba precisamente sobre recuperar el hogar se compartió luego de que en redes sociales comenzara a circular una supuesta fotografía en la que se le ve caminando junto a Westcol y su bebé en brazos.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano tuvo un hijo con Juan David Tejada | Foto del Canal RCN.

"Muy descardo el hombre que intenta recuperar un hogar... recuperar un hogar con las manos vacías. Ay, mi amor, a ti se te aparecen con esto, usted perdone y le pare su hijo", mencionó Aida como parte de una publicidad sobre un producto, algo que usualmente suele hacer como parte de su trabajo.


Vale la pena destacar que Aida Victoria Merlano y Westcol ya se pronunciaron frente a la fotografía y aseguraron que todo se trataba de un montaje realizado con Inteligencia Artificial, dejando claro que cualquier otra afirmación al respecto se trataba de información sin fundamento.

