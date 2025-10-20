Aida Victoria Merlano fue captada junto a reconocido cantante en cita romántica

El nombre de Aida Victoria Merlano ha empezado a apoderarse de las tendencias en las últimas horas luego salieran a la luz unas fotos suyas junto a un reconocido cantante en cita en romántica.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Aida Victoria Merlano está estrenando pareja tras Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano ha sido tema de conversación en el último mes luego de confirmar su ruptura con Juan David Tejada, papá de su hijo Emiliano.

Tras hacerse oficial esta ruptura, ambos han estado en el foco mediático, precisamente, Aida ha empezado a ser tendencia tema de conversación por unas fotos suyas con el cantante Camilo Méndez.

El artista de música popular fue en el encargado de revelar estas imágenes en donde se mostraba junto a Aida Victoria Merlano en una aparente cita romántica.

Qué rico como terminó nuestra primera cita Aida Victoria.

Aida Victoria Merlano y Camilo Méndez tuvieron su primera cita. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuáles fueron las fotos de la primera cita de Aida Victoria Merlano y Camilo Méndez?

En las imágenes compartidas por el cantante se puede ver a ambos sentados en una mesa rodeados de un ambiente romántico de rosas y música en vivo.

Asimismo, se ve que Camilo Méndez le está cantando a Aida Victoria Merlano mientras están sentados, logrando toda su atención.



El cantante aseguró junto a las imágenes que esta había sido una primera cita de ensueño para él, algo que hizo que Aida Victoria Merlano reaccionara de inmediato.

La influenciadora con un tono de ironía le expresó a Camilo que no podía seguir con ese tipo de detalles porque donde lograra conquistarla ella no iba a responder.

Camilo, Camilo, quédate quieto que ahorita al que agarre le cobro las que me deben.

Como era de esperarse estas imágenes han causado gran revuelo en redes sociales en donde muchos creen que podría estar naciendo un nuevo amor.

Artículos relacionados Karina García Captaron a Karina García y La Jesuu dándose beso en discoteca tras Stream Fighters: así fue

¿Qué reacciones ha dejado las fotos de la primera cita de Aida Merlano y Camilo Méndez?

Al parecer, este romántico momento se dio en medio de una reciente presentación del artista a la que invitó a Aida Victoria Merlano.

En medio de su show, el artista invitó a tarima a Aida Victoria para hacerle una dedicatoria especial en medio de la mirada de los asistentes.

Muchos internautas han expresado su emoción por ver que podría estar surgiendo algo entre la influenciadora y el cantante y otros, creen que podría ser solo un tema de marketing.

Sin embargo, para muchos es impresionante el parecido de Camilo con el ex de Aida Victoria, Juan David Tejada: "La versión mejorada del agropecuario", "Este par ya tiene su enredo", "Aida ya tiene un prototipo claro" o "Se ven bastante bien".