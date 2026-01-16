Aida Victoria Merlano divide opiniones tras comentario ofensivo sobre su apariencia física

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido que constantemente llama la atención en redes sociales, recientemente causó revuelo al revelar que recibió un comentario ofensivo cuando iba por la calle.

¿Qué le dijeron a Aida Victoria Merlano sobre su apariencia física? Esto contó la creadora de contenido

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influencer cuenta con millones de seguidores, reapareció y esta vez para contarle a los internautas una anécdota que dividió opiniones.

"Una señora en la calle disque "uy qué muchacha tan mostrona"", señaló Aida Victoria por medio de sus historias mientras.

Acto seguido, Merlano le pregunta a una persona que está junto a ella, pero que no aparece en la cámara, si a ella le parece que la ropa que lleva puesta es "mostrona". Ante esto, la mujer le dice que sí.

¿Por qué le dijeron "mostrona" Aida Victoria Merlano?

Al saber que la respuesta es afirmativa, Aida Victoria dice lo siguiente, dejando ver que, contrario a lo que muchos creerían, ella tomó el comentario de manera jocosa.

"Por eso no le respondí, pero cuando parezca que usted parió por Bluetooth, entonces emite vocablo", comentó.

A raíz del comentario, vale la pena mencionar que, el atuendo que supuestamente fue blanco de críticas, consta de un pantalón en jean y una blusa que lleva una abertura pronunciada en la parte de al frente, además de llevar puestas unas gafas negras.

¿Cómo ha sido la faceta de Aida Victoria Merlano como mamá?

A propósito de la creadora digital, en las últimas horas derritió corazones al hacer emotiva confesión sobre cómo su hijo Emiliano, fruto de su relación con Juan David Tejada, llegó para cambiarle por completo la vida.

“Aida era desordenada y vivía llevada por la levedad. No porque no supiera profundizar, sino porque antes de Emi la vida todavía se sentía como un ensayo general", escribió en su último post.

Fue ahí cuando reveló que el nacimiento de Emi le permitió reconocerse y descubrir una versión de ella misma que antes desconocía.

Hoy en día, la joven costeña disfruta a plenitud de la llegada de su bebé, a quien presume frecuentemente y se ha convertido en el centro de su vida.