Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano divide opiniones tras comentario ofensivo sobre su apariencia física

La influencer Aida Victoria Merlano, causó revuelo tras revelar que recientemente una mujer cuestionó su apariencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Aida Victoria Merlano en Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano reveló que recibió comentario ofensivo sobre su ropa. Foto | Canal RCN.

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido que constantemente llama la atención en redes sociales, recientemente causó revuelo al revelar que recibió un comentario ofensivo cuando iba por la calle.

Artículos relacionados

¿Qué le dijeron a Aida Victoria Merlano sobre su apariencia física? Esto contó la creadora de contenido

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influencer cuenta con millones de seguidores, reapareció y esta vez para contarle a los internautas una anécdota que dividió opiniones.

Artículos relacionados

"Una señora en la calle disque "uy qué muchacha tan mostrona"", señaló Aida Victoria por medio de sus historias mientras.

Acto seguido, Merlano le pregunta a una persona que está junto a ella, pero que no aparece en la cámara, si a ella le parece que la ropa que lleva puesta es "mostrona". Ante esto, la mujer le dice que sí.

Artículos relacionados

¿Por qué le dijeron "mostrona" Aida Victoria Merlano?

Al saber que la respuesta es afirmativa, Aida Victoria dice lo siguiente, dejando ver que, contrario a lo que muchos creerían, ella tomó el comentario de manera jocosa.

"Por eso no le respondí, pero cuando parezca que usted parió por Bluetooth, entonces emite vocablo", comentó.

A raíz del comentario, vale la pena mencionar que, el atuendo que supuestamente fue blanco de críticas, consta de un pantalón en jean y una blusa que lleva una abertura pronunciada en la parte de al frente, además de llevar puestas unas gafas negras.

¿Cómo ha sido la faceta de Aida Victoria Merlano como mamá?

A propósito de la creadora digital, en las últimas horas derritió corazones al hacer emotiva confesión sobre cómo su hijo Emiliano, fruto de su relación con Juan David Tejada, llegó para cambiarle por completo la vida.

“Aida era desordenada y vivía llevada por la levedad. No porque no supiera profundizar, sino porque antes de Emi la vida todavía se sentía como un ensayo general", escribió en su último post.

Fue ahí cuando reveló que el nacimiento de Emi le permitió reconocerse y descubrir una versión de ella misma que antes desconocía.

Hoy en día, la joven costeña disfruta a plenitud de la llegada de su bebé, a quien presume frecuentemente y se ha convertido en el centro de su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en los Premios Juventud - Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Yeison Jiménez

Jhonny Rivera desempolvó video junto a Yeison Jiménez y conmovió en redes: "vuela alto"

En las últimas horas, el cantante Jhonny Rivera presumió video en el que recordó a Yeison Jiménez en su máxima esencia,

Tras homenajear a Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada tomó una decisión que conmovió a todos Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada anunció emotiva decisión tras homenaje a Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada sorprendió con un emotivo anuncio para sus fanáticos tras su participación en homenaje a Yeison Jiménez.

Alzate sorprende. Yeison Jiménez

Alzate conmovió al decorar su vehículo en memoria de Yeison Jiménez tras su trágico accidente

El cantante Alzate mostró su dolor y respeto al decorar su vehículo en honor a Yeison Jiménez tras su fallecimiento.

Lo más superlike

Marilyn Patiño habla sobre su postura y límites en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Marilyn Patiño afirma su postura ante Campanita en La casa de los famosos: “No soy manipulable”

Marilyn Patiño evitó hablar de los participantes en La casa de los famosos, dejando claro su postura a Campanita.

Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprende. Cristiano Ronaldo

Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se volvió viral por cantar icónica canción

yeison jimenez conmueve a sus fans Yeison Jiménez

Videoclip creado por la IA relatando lo ocurrido con Yeison Jiménez se vuelve viral

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos