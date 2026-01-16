Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alberto Posada anunció emotiva decisión tras homenaje a Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada sorprendió con un emotivo anuncio para sus fanáticos tras su participación en homenaje a Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tras homenajear a Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada tomó una decisión que conmovió a todos
Tras homenajear a Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada tomó una decisión que conmovió a todos. (Foto Canal RCN).

Luis Alberto Posada reapareció en sus redes sociales tras su participación en el emotivo homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá para compartir con sus seguidores una importante decisión que tomó en las últimas horas para hacer sus conciertos aún más especiales.

¿Cuál es la decisión que tomó Luis Alberto Posada tras homenaje a Yeison Jiménez?

En la noche de este viernes 16 de enero, Luis Alberto Posada reapareció en sus redes sociales con un inesperado anuncio que emocionó a sus miles de seguidores. Esto ocurrió luego de su participación en el homenaje a Yeison Jiménez, realizado hace pocos días en Bogotá.

Luis Alberto Posada sorprende con emotiva decisión luego de su homenaje a Yeison Jiménez
Luis Alberto Posada sorprende con emotiva decisión luego de su homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el artista reveló que, de ahora en adelante, sus conciertos contarán con una dinámica especial para involucrar a sus fanáticos de una manera más cercana.

Según explicó, tras reflexionar sobre cómo retribuir el cariño que recibe del público, decidió que en cada presentación escogerá a un asistente para que suba a la tarima y comparta un momento junto a él.

“Mi gente linda no hay manera de retribuirles tanto amor que ustedes me dan, pero quiero devolverle un trocito y encontré una manera de hacerlo. En cada concierto voy a llevarme un POSADISTA a que viva la experiencia conmigo en la tarima de su misma ciudad”

¿Cómo elegirá Luis Alberto Posada al fanático que lo acompañará en cada concierto?

Luis Alberto Posada explicó que en cada concierto que realice en municipios y ciudades de Colombia escogerá a un fanático del lugar para que lo acompañe en tarima. Para esto, la persona deberá cumplir una serie de requisitos: ser mayor de edad, residir en la ciudad o municipio donde se realice el evento, comprobar esta información y demostrar que es un verdadero ‘Posadista’.

Según comentó el artista, la dinámica iniciará el próximo 17 de enero, fecha en la que se presentará en Aquitania, Boyacá.

“Empezamos con Aquitania, Boyacá, en mi show de este sábado 17 de enero”.

