Aida Victoria Merlano conmovió a sus fans tras romper en llanto: "ando melancólica"

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos un emotivo mensaje luego de haber cumplido un sueño.

¿Por qué Aida Victoria Merlano rompió en llanto?

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, en el que se mostró muy sensible haciendo una importante confesión sobre su labor en plataformas digitales.

En su contenido mostró que estaba trabajando con una importante marca de envíos en el país, algo que ha sido bastante especial para ella, pues según indicó nunca pensó que podría hacerlo.

"Ando muy melancólica y emocional porque aunque no lo crean, a mí me han dicho muchísimo que no y en algún momento me dije 'no me imagino trabajando con una marca grande' y de pronto ver que sí lo logré. Uno tiene que creer en uno, sobre todo cuando nadie más lo hace", expresó.

Asimismo, aprovechó para agradecerle a Dios por todas las enseñanzas y fuerzas que le ha brindado a lo largo de su vida.

"Dios gracias porque eres tú quien me ha dado la fuerza para empezar de nuevo todas las veces que ha sido necesario", agregó.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras el llanto de Aida Victoria Merlano?

Luego de su revelación, logró miles de reacciones de sus seguidores, que la llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones por su logro, donde muchos le detallaron cuánto los conmovió con sus palabras y lágrimas, agradeciéndole por ser tan sincera y honesta con todo lo que le pasa.

Además, le desearon más éxitos y le indicaron que quizás está tan sensible debido a la polémica que ha protagonizado en las últimas semanas con su expareja Juan David Tejada, después de que ambos sacaran a la luz razones de su ruptura y lo compleja que ha sido su comunicación después de que terminaron.

Según dio a conocer Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada no se ha responsabilizado de su hijo Emiliano ni económicamente ni emocionalmente, generando varios intercambios de mensajes públicos, en los que se ha evidenciado las diferencias que hay entre ambos.