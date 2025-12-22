Aida Victoria estuvo encerrada en un ascensor por dos horas: ¿Qué pasó?

Aida Victoria Merlano vivió una situación inesperada que generó preocupación entre sus seguidores, luego de revelar los detalles del inesperado momento que la mantuvo sin poder disfrutar de su libertad durante dos horas.

¿Por qué Aida Victoria estuvo encerrada por dos horas?

La influenciadora explicó, a través de una historia en su cuenta de Instagram, que el inconveniente se produjo por una falla técnica en el ascensor en el que se encontraba, a lo que se sumó la pérdida de las llaves de la escalera de emergencia.

De acuerdo con lo explicado por la influenciadora, permaneció cerca de dos horas sin poder salir de la cabina, quedando totalmente encerrada porque, luego de eso, descubrió que las llaves de la escalera de emergencia tampoco estaban disponibles. Esta combinación de factores impidió una evacuación rápida.

Aida Victoria indicó que durante ese tiempo no tuvo otra opción distinta a esperar la solución del inconveniente, mientras se resolvía el acceso para permitir su salida. Los seguidores señalaron que este tipo de situaciones evidencian la importancia de contar con información que permita enfrentar estos casos de manera adecuada.

¿Qué hacer si me quedo encerrado en un ascensor?

Quedar encerrado en un ascensor puede generar estrés, pero es importante saber que acciones se deben realizar para permanecer seguro mientras llega la ayuda. Los ascensores modernos cuentan con sistemas de seguridad y ventilación permanente.

Precauciones para tener en cuenta si se queda encerrado en un ascensor / (Foto de Freepik)

Pasos recomendados según protocolos de emergencia:

Mantener la calma: la cabina cuenta con ventilación y sistemas que evitan caídas. Solicitar ayuda por vías oficiales: usar el botón de alarma o el intercomunicador. Si hay señal, llamar al 123 en Colombia o a la administración del edificio, indicando ubicación y piso aproximado. Durante la espera: ubicarse lejos de las puertas, sentarse si es necesario y mantener la calma, especialmente si hay más personas. Al momento del rescate: seguir las instrucciones del personal autorizado y verificar el nivel del piso antes de salir.

¿Qué no hacer si me quedo encerrado en un ascensor?

Si una persona queda encerrado en un ascensor, existen acciones que deben evitarse para no aumentar el riesgo. Los protocolos de seguridad indican que no se deben forzar las puertas ni intentar salir por el techo, ya que estas actividades pueden provocar accidentes si el ascensor se reactiva de forma inesperada.

Tenga en cuenta esto si se queda encerrado en un ascensor / (Foto de Freepik)

No se recomienda saltar dentro de la cabina con la intención de moverla, pues esto puede afectar el sistema de frenado y generar daños adicionales. Asimismo, no se aconseja llamar a Policía, a no ser que exista una emergencia grave, pues estas situaciones corresponde a los servicios de mantenimiento del edificio.