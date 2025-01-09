Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Adriana Romero rompió el silencio y reveló por qué se separó de Rodrigo Candamil

La actriz Adriana Romero se pronunció sobre su divorcio con el actor Rodrigo Candamil.

Adriana Romero y Rodrigo Candamil
Adriana Romero sobre su ruptura con Rodrigo Candamil/Canal RCN

La actriz Adriana Romero reveló las razones que la llevaron a terminar su matrimonio con el actor Rodrigo Candamil, cuyo divorcio anunciaron en el año 2021 luego de varios años de relación y dos hijas.

¿Por qué Adriana Romero y Rodrigo Candamil terminaron su matrimonio?

Según confesó la actriz ya sentía que no compartía la manera de ver la vida con el actor y se dieron cuenta que había varias cosas que estaban fallando entre ellos.

Adriana Romero y su ruptura con Rodrigo Candamil

"Cuando nos dimos cuenta, llegó la pandemia y una cantidad de situaciones que sí o sí había que reflexionar (...) hubo muchas noches de hablar, escuchar, entender, intentarlo. Porque sí se intentó: ‘venga, intentemos por acá, intentemos por allá’. Hasta que dijimos: no, lo que nos une son nuestras hijas y otras cosas, pero que no son suficientes para ser pareja", dijo.

De igual manera, señaló que un rompimiento es como si fuera enfermedad, por lo que el dolor fue inevitable, esto en conversación con La Red.

Contó que, su proceso de soltar y aceptar dicha situación tardó aproximadamente un año.

"Uno navega, lucha, llora, pide, y a veces siente que se va a hundir. Pero no se hunde, sigue, y de pronto el mar se calma y uno empieza a ver la orilla”, explicó.

Además, aprovechó para aclarar que su ruptura no se dio por una tercera persona en cuestión como a veces suele especularse.

¿Cómo es la relación actual de Adriana Romero y Rodrigo Candamil?

La actriz indicó que, pese a ya no estar juntos como pareja, tienen una relación cordial por el bienestar de sus hijas, a quienes les han resaltado que ellos estarán para ellas siempre.

Rodrigo Candamil y Adriana Romero

“Hemos pasado vacaciones juntos, y ellas están por encima de muchas cosas. Hoy vivo tranquila. Reconozco que el pasado duele, pero entiendo que de cada experiencia se puede huir o aprender. Yo elegí lo segundo”, destacó.

Indicó que, no es un proceso por el que se quiera pasar, pero entendieron que debían aprender de eso.

Por ahora, los dos siguen enfocados en sus respectivos proyectos, con los que esperaban seguir cautivando a sus seguidores.

