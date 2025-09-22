Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Accidente de Tom Holland en rodaje de Spiderman preocupa a sus seguidores

El rodaje de Spiderman se detuvo después de que Tom Holland sufriera un accidente en plena escena y fuera trasladado al hospital.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Tom Holland en el estreno de "Onward" de Disney y Pixar
Tom Holland confesó que es más recordado por bailar 'Umbrella' de Rihanna, que por ser Spider-Man. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

EL rodaje de la próxima película del Hombre Araña, vivió momentos de tensión luego de que Tom Holland, su protagonista sufriera un accidente en plena grabación.

¿Qué ocurrió en el set de la nueva película del Hombre Araña?

Durante una de las secuencias de acción grabadas en Reino Unido, el actor que encarna a Peter Parker perdió el equilibrio y terminó cayendo de manera aparatosa.

La situación obligó a detener inmediatamente la filmación y trasladarlo a un hospital cercano, tras varias horas de observación, los médicos confirmaron que el artista presentaba una conmoción cerebral leve.

 

Aunque la noticia generó preocupación, el parte médico indicó que su condición era estable y que no existía riesgo vital, la productora por su parte, tomó la decisión de suspender las grabaciones temporalmente hasta que el protagonista reciba el alta definitiva y pueda regresar a las cámaras sin complicaciones.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante la noticia del accidente de Tom Holland?

El accidente no pasó desapercibido para los seguidores del súper héroe más famoso de Marvel, apenas se conoció la noticia, las redes se llenaron de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Tom Holland regresa a SpiderMan
Tom Holland regresará a interpretar a Peter Parker en 2026. (Foto Chris Delmas / AFP)

En cuestión de horas, Tom Holland se convirtió en tendencia mundial, demostrando la gran conexión que mantiene con la audiencia y el cariño que despierta en distintas generaciones.

No es la primera vez que enfrenta un riesgo físico en su carrera, el actor es conocido por realizar él mismo muchas de las acrobacias que aparecen en la pantalla, lo que lo expone a situaciones de alta exigencia.

Sin embargo, este episodio marcó la primera ocasión en la que tuvo que ser hospitalizado de urgencia por una grabación de una escena de riesgo, además, la dedicación que demuestra hacia su papel ha sido aplaudida en múltiples entrevistas, aunque él mismo ha reconocido que el esfuerzo físico requerido es cada vez más retador.

¿Qué se sabe de la nueva película de Spiderman tras la pausa en el rodaje?

La producción forma parte de la cuarta entrega de Spiderman y es un o de los estrenos más esperados para el 2026, y aunque la historia se ha mantenido bajo estricta confidencialidad, se cree que tendrá nuevos villanos y cambiará el rumbo de la vida de Spiderman en el universo de Marvel.

Tom Holland se toma un descanso del cine.
Tom Holland sufrió un accidente en el rodaje de Spiderman y fue hospitalizado de urgencia. (Foto Michael TRAN / AFP)

Por ahora, el equipo de rodaje se encuentra en pausa, a la espera de la evolución médica del actor y aunque no hay retrasos significativos, la prioridad es que Tom Holland se recupere y pueda retomar las grabaciones sin poner en riesgo crónico su estado de salud.

Este momento, más allá de la preocupación inicial, dejó en reflexión que el nivel de compromiso de algunos actores en pantalla es muy importante y en ocasiones conlleva a riesgos que los seguidores a veces no son capaces de imaginar.

