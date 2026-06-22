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Estas son las tres nacionalidades de Abelardo de la Espriella; ¿cómo las obtuvo?

Abelardo de la Espriella cuenta con tres nacionalidades que han generado debate y conversación en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Abelardo de la Espriella cuenta con tres nacionalidades
Abelardo de la Espriella llama la atención por sus tres nacionalidades / (Foto de AFP)

Las nacionalidades de Abelardo de la Espriella han vuelto a generar interés entre quienes siguen su trayectoria pública. Aunque muchos lo identifican por su actividad en Colombia, hay detalles de su historia que explican por qué cuenta con tres ciudadanías.

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¿Dónde nació Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá, Colombia. Sin embargo, gran parte de su infancia y adolescencia transcurrió en Montería, Córdoba, una región con la que ha manifestado mantener un fuerte vínculo cultural.

¿Dónde nació Abelardo de la Espriella?
Abelardo de la Espriella nació en Bogotá, Colombia / (Foto de AFP)

Aunque su lugar de nacimiento está en la capital del país, el empresario ha destacado que su crecimiento personal y profesional lo llevó a establecer relaciones y actividades en otras naciones.

Esta situación ha despertado el interés de usuarios en redes sociales, especialmente por las distintas nacionalidades que posee actualmente.

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¿Qué nacionalidades tiene Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella posee tres nacionalidades reconocidas oficialmente. La primera es la colombiana, adquirida por nacimiento al haber nacido en Bogotá.

La segunda es la estadounidense, obtenida en 2023 luego de residir durante varios años en el estado de Florida, especialmente en Miami, donde desarrolla parte de sus actividades empresariales.

¿Qué nacionalidades tiene Abelardo de la Espriella?
Abelardo de la Espriella cuenta con tres nacionalidades / (Foto de AFP)

La tercera es la italiana, una nacionalidad vinculada a su vida entre Italia y Estados Unidos. Durante los últimos años ha mantenido actividades empresariales relacionadas con productos provenientes de la región de Toscana y ha residido en ciudades italianas como Florencia.

La existencia de estas tres nacionalidades generó debate desde que empezó a hablar sobre su aspiración presidencial. Algunos sectores plantearon dudas sobre si podía ejercer la Presidencia de Colombia teniendo ciudadanías adicionales.

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¿Abelardo de la Espriella puede ser presidente de Colombia con tres nacionalidades?

El tema fue analizado por distintos juristas y exmagistrados, quienes revisaron los requisitos establecidos por la Constitución colombiana.

Según las interpretaciones conocidas públicamente, las nacionalidades estadounidense e italiana no representarían un impedimento para aspirar a la Presidencia, siempre que se mantenga la condición de colombiano por nacimiento.

De la Espriella también ha explicado en diferentes oportunidades las razones detrás de sus decisiones. Cuando obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2023, señaló en redes sociales aspectos relacionados con su vida y permanencia en ese país.

Por otra parte, durante 2025 anunció su regreso a Colombia desde Italia, donde residía desde 2024, argumentando que buscaba participar como candidato presidencial.

¿Abelardo de la Espriella puede ser presidente de Colombia con tres nacionalidades?
Abelardo de la Espriella genera conversación en redes sociales / (Foto de AFP)

 

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