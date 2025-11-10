Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

A Yina Calderón le tocó camuflarse en los espacios públicos, así es su apariencia

Yina Calderón está enfrentando lo que significa ser una controversial mujer y salir a la calle. "Se me ha vuelto tedioso", confesó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
A Yina Calderón le tocó camuflarse en los espacios públicos | Foto del Canal RCN.

No hay día en el que la empresaria de fajas Yina Calderón no dé para hablar en las distintas plataformas digitales.

Aunque la polémica influenciadora había dicho que se iba a dar un espacio para ella misma, a días del enfrentamiento contra Andrea Valdiri, apareció en las redes sociales.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón ahora se camufla en los espacios públicos?

Yina Calderón dio a conocer que por todo lo que la está rodeando actualmente en su vida, ahora prefiere salir camuflada al exterior.

Sí, tal como se mencionó, la empresaria mostró que se esconde para que no la reconozcan en el espacio público, puesto que en estos momentos es una mujer controversial.

Inclusive, aseguró que le va a tocar contratar guardaespaldas. Si bien es cierto que agradeció por el cariño de la gente que le apoya, fue enfática en exponer la realidad que se encuentra enfrentando.

Yina Calderón
Yina Calderón se la pasa de polémica en polémica | Foto de Buen día, Colombia.

"Así me toca salir a mí y no es porque la gente me moleste, yo amo la gente, si no de verdad que se me ha vuelto tedioso la salida. Me toca andar así, vea", señaló Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Cómo se ve Yina Calderón escondiéndose de los demás?

Efectivamente, en el video es posible observar que Yina Calderón está camuflada en el sentido de que tiene una chaqueta con capota que le cubre toda la cabeza y parte el rostro, además de que usa tapabocas y lo único que se le puede denotar son sus ojos.

Yina Calderón ha venido causando revuelo debido a diferentes comentarios en contra de distintas figuras de las redes sociales, una de ellas hacia La Jesuu.

Como ella misma lo ha dicho, sabe que es una mujer que la quieren o no. Por lo tanto, así como tiene fans, también hay quienes no simpatizan ni un poco con su forma de ser.

Yina Calderón
Yina Calderón dijo que contrataría guardaespaldas | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Por su parte, luego de que publicó el video, los internautas y seguidores comentaron su punto de vista.

Son distintas las opiniones que desató la empresaria de fajas, entre ellas: "Eso se llama miedo", "Para que no le apaguen el foco", "No dice ella que es de calle", entre otros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera publicó un video junto a su novio en redes sociales. Talento internacional

Isabella Ladera se dejó ver muy enamorada junto a su novio, pero despertó críticas

Isabella Ladera compartió en redes sociales un amoroso video de un reciente paseo que hizo con su pareja, Hugo García.

Isabella Vargas y Karina García Karina García

Así reaccionó la hija de Karina García tras su nueva y lujosa camioneta: "No me lo creo"

Isabella Vargas mostró su felicidad tras el nuevo carro que le obsequió Karina García tras sus 18 años.

Andrea Valdiri emociona al revelar que ya está en Bogotá Andrea Valdiri

Andrea Valdiri en Bogotá: así luce la espectacular casa donde se prepara para el enfrentamiento

Andrea Valdiri ya está en Bogotá y muestra la casa colonial donde se queda mientras se prepara para su combate con Yina Calderón

Lo más superlike

Ángela Aguilar, cantante mexicana, cumplió 22 años. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y su reflexivo mensaje tras cumplir 22 años: “No estoy sola”

Ángela Aguilar reconoció que el último año no fue tan fácil, pero prefirió enfocarse en los aspectos positivos.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

Falleció en Antioquia el hombre más longevo de Colombia. Foto: Freepik Curiosidades

Murió Julio Saldarriaga, el hombre más viejo de Colombia, ¿Cuántos años tenía?

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?