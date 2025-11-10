A Yina Calderón le tocó camuflarse en los espacios públicos, así es su apariencia

No hay día en el que la empresaria de fajas Yina Calderón no dé para hablar en las distintas plataformas digitales.

Aunque la polémica influenciadora había dicho que se iba a dar un espacio para ella misma, a días del enfrentamiento contra Andrea Valdiri, apareció en las redes sociales.

Artículos relacionados Martín Elías Martín Elías Jr. rompió el silencio sobre la polémica entre Dayana Jaimes y su tía Lily Díaz

¿Por qué Yina Calderón ahora se camufla en los espacios públicos?

Yina Calderón dio a conocer que por todo lo que la está rodeando actualmente en su vida, ahora prefiere salir camuflada al exterior.

Sí, tal como se mencionó, la empresaria mostró que se esconde para que no la reconozcan en el espacio público, puesto que en estos momentos es una mujer controversial.

Inclusive, aseguró que le va a tocar contratar guardaespaldas. Si bien es cierto que agradeció por el cariño de la gente que le apoya, fue enfática en exponer la realidad que se encuentra enfrentando.

Yina Calderón se la pasa de polémica en polémica | Foto de Buen día, Colombia.

"Así me toca salir a mí y no es porque la gente me moleste, yo amo la gente, si no de verdad que se me ha vuelto tedioso la salida. Me toca andar así, vea", señaló Yina Calderón.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años

¿Cómo se ve Yina Calderón escondiéndose de los demás?

Efectivamente, en el video es posible observar que Yina Calderón está camuflada en el sentido de que tiene una chaqueta con capota que le cubre toda la cabeza y parte el rostro, además de que usa tapabocas y lo único que se le puede denotar son sus ojos.

Yina Calderón ha venido causando revuelo debido a diferentes comentarios en contra de distintas figuras de las redes sociales, una de ellas hacia La Jesuu.

Como ella misma lo ha dicho, sabe que es una mujer que la quieren o no. Por lo tanto, así como tiene fans, también hay quienes no simpatizan ni un poco con su forma de ser.

Yina Calderón dijo que contrataría guardaespaldas | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Valeria Aguilar arremetió contra Alejandra por llamar 'caras bonitas' a Taguado y Raúl en MasterChef

Por su parte, luego de que publicó el video, los internautas y seguidores comentaron su punto de vista.

Son distintas las opiniones que desató la empresaria de fajas, entre ellas: "Eso se llama miedo", "Para que no le apaguen el foco", "No dice ella que es de calle", entre otros.