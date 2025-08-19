¿Qué significa que una persona prefiera dormir con los audífonos puestos?

Dormir es de las acciones más importantes para recuperar la salud del organismo y sentirse en bienestar. No obstante, cada quien tiene su propia forma de descansar y una de ellas es con audífonos, a lo cual se le adjunta un significado.

Hay quienes van a la cama y no pueden separarse de los audífonos, razón por la que conocedores del tema del sueño se enfocaron en esta práctica que algunas personas prefieren.

¿Qué significa dormir con los audífonos puestos?

En Estados Unidos se interesaron por darle un significado a aquellos que se van a dormir con audífonos puestos; generalmente, lo hacen escuchando música, pero también puede que prefieran las melodías relajantes.

Algunos escuchan música para dormir | Foto Freepik.

Pues bien, una publicación del centro médico multidisciplinario Cleveland Clinic, en Estados Unidos, consigna que el doctor Pavlovich Ruff dice que el significado que se le da a las personas que duermen con audífonos es el de la búsqueda de mitigar el ruido, estrés y tener un mejor estado para descansar.

De acuerdo con la citada publicación, se trata de personas que puede que experimenten un zumbido en los oídos y por eso optan por el uso de los dispositivos tecnológicos. Asimismo, a esta condición se le da el nombre de tinnitus.

Sin embargo, se hace un llamado la consciencia y responsabilidad de los audífonos para dormir. Pavlovich Ruff señala que se debe contar con dispositivos adecuados, así no se pone en riesgo la salud auditiva.

¿Dormir con audífonos es bueno o malo?

No se tacha la acción o recrimina, ya que puede tratarse de un hábito que concilia el sueño y, por lo tanto, la salud se vería beneficiada. Entre las recomendaciones, lo más óptimo es dormir con el sonido de los audífonos en nivel bajo, así se previenen daños para la salud.

Descansar con audífonos no se tacha | Foto Freepik.

Según el portal Cuídate Plus, no hay que utilizar audífonos todo el tiempo. Rocío González, quien pertenece a la comisión de Otología de la SEORL-CCC, relata que lo ideal es no usarlos durante más de una hora seguida ni superar el 60% del volumen máximo del dispositivo.