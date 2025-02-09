Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Este reconocido ex deportista ayuna 22 horas al día ¿Cuál es la razón?

John Robert Cardillo desafía la forma tradicional de comer con una dieta de 2 horas de alimentación y 22 de ayuno, generando debate.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Energía, control de peso y disciplina: así defiende John Cardillo su controvertida forma de alimentarse.
Ayunar 22 horas y comer solo en 2: la polémica rutina del culturista John Robert Cardillo. Foto Freepik

TJohn Robert Cardillo es un reconocido culturista que lideró la industria canadiense a través de sus resultados deportivos y hábitos de vida que continúan abriendo debates sobre su efectividad en la pérdida de peso.

Las famosas rutinas nutricionales de John, se han dado a conocer a través de diferentes entrevistas y sesiones de entrenamiento, en los que el ex deportista revela el nivel de exigencia que se requiere para cumplir con su objetivo.

Artículos relacionados

¿Cómo pasó de comer seis veces al día a solo dos horas de alimentación?

Durante su etapa competitiva, John Cardillo puso en práctica la rutina nutricional que casi todos los atletas de esta disciplina siguen, la cual consiste en consumir pequeñas cantidades de comida durante el día y con un intervalo menor entre horas.

Una dieta que por mucho tiempo estuvo basada en el consumo de proteína y restricción en los carbohidratos, sin embargo, aunque demostraba efectividad, era una rutina demasiado difícil de mantener, pues durante la jornada presentaba grandes momentos de hambre por lo que finalmente terminaba comiendo de manera descontrolada debido a la ansiedad.

Para Cardillo, el cuerpo humano no necesita desayunar, almorzar y cenar.
El ex culturista John Cardillo cambió la clásica dieta de seis comidas por solo dos horas de alimentación. Foto Freepik

Algo que, en lugar de permitirle avanzar, se convertía en un hábito que deterioraba su salud y su rendimiento deportivo, por lo que decidió crear por aparte su propia rutina nutricional y la conservó socializando sus resultados.

El ex culturista adoptó un nuevo modelo en el que ingería alimentos en un tiempo estimado de dos horas dejando que su cuerpo funcione con ayuno el resto del tiempo, y aunque el cambio no es de inmediato se necesitan solo 4 días para que el organismo se adapte a este patrón.

Artículos relacionados

¿Por qué considera que tres comidas al día no son necesarias?

Para John, desayunar, almorzar y cenar es una práctica vinculada a las costumbres de nuestra sociedad y de la parte comercial que ha creado una necesidad en los individuos.

Para él, el cuerpo humano no requiere seguir este patrón de alimentación, y cree que reducir a frecuencia con la que ingiere alimentos es más beneficioso para el organismo. Por lo que logra conservar reservas de grasa y azúcares en su cuerpo como un combustible que le permite rendir con mayor eficiencia.

Largos periodos en los que el cuerpo no recibe una ingesta de alimentos, obliga al metabolismo a quemar las reservas de azúcares y grasas para mantener el cuerpo activo, lo que favorece la liberación de la insulina y quemar con más rapidez la grasa.

 

Artículos relacionados

¿Qué ventajas percibe en un ayuno tan prolongado?

John Cardillo no solo creía en esta rutina como un método capaz de reducir la grasa sino de aportar estabilidad y bienestar al metabolismo.

Para él, ayudar durante 22 horas resultaba incluso más fácil de tolerar que 16 horas, ya que existen menos montañas rusas hormonales y una adaptación más efectiva frente al hombre repentina y los antojos.

Su método genera debate en la comunidad médica y entre los amantes del fitness.
John Cardillo asegura que un ayuno de 22 horas le da energía y control. Foto Freepik

John Cardillo encontró de esta forma un equilibrio que asegura, lo mantiene fuerte y enérgico sin depender constantemente de la comida que caracterizó su etapa como deportista y aunque recomienda asesorarse con expertos antes de iniciarla, asegura que ha sido efectiva para su bienestar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Mover la pierna sin parar puede ser un gesto automático para liberar tensión, pero en algunos casos es señal de un problema mayor.

En Japón, un estudio a 97.000 personas reveló efectos positivos de jugar durante la pandemia. Viral

¿Los videojuegos podrían hacerte más inteligente? esto dicen los especialistas

Lejos de ser solo ocio, los videojuegos estimulan la memoria, reducen el estrés y pueden ser aliados de la salud mental y cerebral.

Diego Trujillo revela el error más común en las primeras citas Curiosidades

Diego Trujillo revela el error más común en las primeras citas y su fórmula para 'triunfar'

Diego Trujillo comparte los errores más comunes en las primeras citas y sus recomendaciones para lograr encuentros exitosos.

Lo más superlike

Valentina Taguado y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado sorprendió con foto junto Michelle Rouillard en particular destino

En las últimas horas, Valentina Taguado se mostró muy cercana a Michelle Rouillard en medio de un viaje.

Filtran precios de iPhone 17 Pro y Pro Max Tecnología

Se filtran precios del iPhone 17 Pro y Pro Max: así serían sus modelos y configuraciones

Karol G previo a su show en Brasil Karol G

Karol G se mostró emocionada momentos antes de su show en la NFL en Brasil

Caterin Escobar, Pichingo, Patty Grisales, Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el noveno eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"