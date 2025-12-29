Así puedes evitar molestias digestivas en la cena de fin de año, según expertos

El 31 de diciembre suele ser una de las noches más esperadas del año, sin embargo, este tipo de celebraciones también puede convertirse en un reto para el cuerpo si no se toman algunas precauciones básicas, especialmente cuando se trata de la alimentación.

La indigestión, la acidez, la gastritis y la sensación de pesadez son molestias frecuentes en estas fechas, pero pueden evitarse con pequeños cambios en los hábitos.

¿Por qué las cenas de fin de año suelen generar malestar?

Según expertos en nutrición, el secreto no está en dejar de disfrutar la cena de fin de año, sino en encontrar un equilibrio.

Las cenas suelen extenderse durante horas y combinar ingredientes en entradas, platos fuertes, acompañamientos, postres y bebidas alcohólicas, lo que puede sobrecargar el sistema digestivo.

Además, saltarse comidas durante el día “para llegar con hambre” a la cena puede provocar atracones, lo que aumenta el riesgo de inflamación abdominal y digestiones lentas.

¿Cómo armar un menú equilibrado sin renunciar a la tradición?

Una de las claves para evitar molestias es pensar el menú con anticipación, según expertos en nutrición, incluir verduras y frutas frescas ayuda a equilibrar platos más calóricos y favorece la digestión.

Comer despacio favorece la digestión y reduce la sensación de pesadez. Foto Freepik

También se recomienda controlar las proporciones, llenar parte del plato con alimentos ricos en fibra, acompañarlos con proteínas y elegir carbohidratos menos procesados.

Y en cuanto a los postres, elegir fruta puede ayudar a disminuir el deseo de dulces más pesados, además, tomar agua favorece los procesos digestivos y ayuda a contrarrestar los efectos del alcohol.

¿Qué hábitos ayudan a mejorar la digestión después de la cena?

Comer despacio, masticar bien y hacer pausas entre cada plato permite que el cuerpo reconozca la saciedad a tiempo, lo que ayuda a reducir la sensación de pesadez y favorece el movimiento intestinal.

Las cenas prolongadas y con muchos platos pueden generar molestias digestivas. Foto Freepik

Recibir el nuevo año con bienestar es posible sin renunciar a la celebración, y adoptar hábitos conscientes durante las cenas de fin de año permite disfrutar de la comida, compartir con los seres queridos y comenzar enero sin molestias innecesarias, demostrando que el equilibrio también puede ser parte de la fiesta del fin de año.