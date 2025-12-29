Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Así puedes evitar molestias digestivas en la cena de fin de año, según expertos

La cena de fin de año puede afectar la digestión si no se toman precauciones, pero pequeños hábitos ayudan a evitar molestias.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Disfrutar la cena de Año Nuevo es posible sin sentir pesadez ni malestar.
Disfrutar la cena de Año Nuevo es posible sin sentir pesadez ni malestar. Foto Freepik

El 31 de diciembre suele ser una de las noches más esperadas del año, sin embargo, este tipo de celebraciones también puede convertirse en un reto para el cuerpo si no se toman algunas precauciones básicas, especialmente cuando se trata de la alimentación.

La indigestión, la acidez, la gastritis y la sensación de pesadez son molestias frecuentes en estas fechas, pero pueden evitarse con pequeños cambios en los hábitos.

Artículos relacionados

¿Por qué las cenas de fin de año suelen generar malestar?

Según expertos en nutrición, el secreto no está en dejar de disfrutar la cena de fin de año, sino en encontrar un equilibrio.

Las cenas suelen extenderse durante horas y combinar ingredientes en entradas, platos fuertes, acompañamientos, postres y bebidas alcohólicas, lo que puede sobrecargar el sistema digestivo.

Además, saltarse comidas durante el día “para llegar con hambre” a la cena puede provocar atracones, lo que aumenta el riesgo de inflamación abdominal y digestiones lentas.

Artículos relacionados

¿Cómo armar un menú equilibrado sin renunciar a la tradición?

Una de las claves para evitar molestias es pensar el menú con anticipación, según expertos en nutrición, incluir verduras y frutas frescas ayuda a equilibrar platos más calóricos y favorece la digestión.

Comer despacio favorece la digestión y reduce la sensación de pesadez.
Comer despacio favorece la digestión y reduce la sensación de pesadez. Foto Freepik

También se recomienda controlar las proporciones, llenar parte del plato con alimentos ricos en fibra, acompañarlos con proteínas y elegir carbohidratos menos procesados.

Y en cuanto a los postres, elegir fruta puede ayudar a disminuir el deseo de dulces más pesados, además, tomar agua favorece los procesos digestivos y ayuda a contrarrestar los efectos del alcohol.

Artículos relacionados

¿Qué hábitos ayudan a mejorar la digestión después de la cena?

Comer despacio, masticar bien y hacer pausas entre cada plato permite que el cuerpo reconozca la saciedad a tiempo, lo que ayuda a reducir la sensación de pesadez y favorece el movimiento intestinal.

Las cenas prolongadas y con muchos platos pueden generar molestias digestivas.
Las cenas prolongadas y con muchos platos pueden generar molestias digestivas. Foto Freepik

Recibir el nuevo año con bienestar es posible sin renunciar a la celebración, y adoptar hábitos conscientes durante las cenas de fin de año permite disfrutar de la comida, compartir con los seres queridos y comenzar enero sin molestias innecesarias, demostrando que el equilibrio también puede ser parte de la fiesta del fin de año.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología

La psicología sustenta que querer pasar solo el Año Nuevo tiene distintos significados que valen la pena ser conocidos.

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y compartió la difícil experiencia tras su diagnóstico.

Agüeros de Año Nuevo Curiosidades

Agüeros de fin de año en Colombia: costumbres para empezar el año con buena energía

Los agüeros de fin de año hacen parte de la tradición cultural colombiana como una forma simbólica de cerrar ciclos y atraer buenos deseos.

Lo más superlike

Detalles de la celebración del cumpleaños de Karina García. Karina García

Karina García causa furor al mostrar detalles de su viaje a una isla por su cumpleaños: “La vida”

Karina García reveló que pasará su cumpleaños en una isla paradisíaca y compartió otros detalles.

¿Christian Nodal tiene buena relación con Pepe Aguilar? Christian Nodal

¿Christian Nodal ya es parte del clan Aguilar? Pepe Aguilar lo llama “mi yerno”

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien padecía de osteogénesis imperfecta Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien padecía de osteogénesis imperfecta

Alexa Torrex rompe el silencio y confiesa lo que piensa de Valerie de la Cruz La casa de los famosos

Alexa Torrex rompe el silencio y confiesa lo que piensa de Valerie de la Cruz "Beba"

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"