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Reconocida actriz desapareció tras el colapso de un edificio en Venezuela: esto es lo que se sabe

La artista permanece desaparecida tras el colapso del edificio donde vivía, mientras continúan las labores de rescate.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
reconocida actriz permanece desaparecida tras el derrumbe de un edificio
Reconocida actriz desapareció tras el colapso de un edificio en Venezuela (Foto freepik)

La emergencia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio continúa dejando historias que han conmocionado al país.

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En medio de las labores de rescate, se conoció que una reconocida actriz venezolana permanece desaparecida luego del colapso del edificio donde residía junto a varios miembros de su familia.

La información ha generado gran preocupación entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento.

Reconocida actriz quedó atrapada tras el colapso de un edificio
Reconocida actriz permanece desaparecida tras el derrumbe de un edificio (Foto freepik)

¿Quién es la actriz que se encuentra desaparecida?

Se trata de la actriz venezolana Yorgelis Delgado, recordada por formar parte del programa infantil "El Club de los Tigritos", uno de los espacios televisivos más populares del país durante la década de los noventa. Su participación en el programa la convirtió en un rostro reconocido para varias generaciones de venezolanos.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, Delgado quedó atrapada entre los escombros luego de que el edificio en el que vivía colapsara como consecuencia de los movimientos sísmicos. Vecinos del sector aseguraron que la actriz se encontraba en el inmueble junto a su madre cuando ocurrió la emergencia.

Mientras tanto, los organismos de rescate lograron localizar y sacar con vida a la hija de la actriz, quien sufrió algunas heridas, pero se encuentra estable. Asimismo, el padre de la menor también fue rescatado durante las primeras horas de búsqueda.

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¿Qué se sabe del estado de Yorgelis Delgado?

Hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial sobre el fallecimiento de la actriz. Aunque algunos medios internacionales y publicaciones en redes sociales han difundido esa versión, las autoridades venezolanas no han emitido un comunicado que confirme dicha información.

Por el momento, tanto Yorgelis Delgado como su madre continúan siendo reportadas como desaparecidas. Los equipos de rescate siguen trabajando de manera ininterrumpida entre los restos del edificio, con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores de la actriz han utilizado las redes sociales para enviar mensajes de apoyo y solicitar cadenas de oración por Yorgelis Delgado y su madre. La expectativa continúa puesta en los reportes oficiales que se conozcan durante las próximas horas sobre el avance de las labores de rescate.

Reconocida actriz desapareció tras el colapso de un edificio en Venezuela
La actriz venezolana Yorgelis Delgado sigue desaparecida mientras avanzan las labores de rescate. (Foto freepik)
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