En las últimas horas ha rondado en las redes sociales un video de un tigre capturado por una cámara instalada en una casa residencial, pero hay dos detalles que llamaron por completo la tención de los internautas, tanto que no han dejado de reaccionar ante el increíble acontecimiento.

Video de un tigre cargando a un gato sobre él

Una cuenta de TikTok que se dedica a subir contenido sobre gatos hizo viral un video de un tigre captado en la cámara del antejardín de una casa, precisamente cargando a un gatito sobre él, en el video se ve claramente cómo el pequeño felino está acostado sobre la espalda del tigre, mientras que él se acerca sigilosamente al aparato que está grabando uno de los momentos más épicos para la naturaleza.

¿Cómo consiguió el tigre un gatito?

Esta es la pregunta que se hacen los internautas en el video publicado por esa cuenta que al parecer es del otro lado del mundo, pues las reacciones sobre este video no se han hecho esperar y, de hecho, los usuarios de redes sociales no pueden creer que este acontecimiento pase, porque la simple naturaleza del enorme felino no se adecuaría para ser amigo de un pequeño de su misma especie.

¿Es posible que un gato se haga amigo de un tigre?

De acuerdo con la información de expertos, esto es poco probable, pues, aunque ambos animales pertenezcan a la familia Felidae, los dos tienen instintos y necesidades muy diferentes; en el caso del tigre, es un depredador salvaje con un tamaño y fuerza superiores que la del gato, quien es doméstico, adaptado para vivir con humanos y otras especies que no precisamente son salvajes.

Aunque le tigre haya sido criado en cautiverio, sigue conservando su instinto de caza y cualquier cosa que le moleste del pequeño felino, puede activar su reacción salvaje. Sin embargo, por otro lado, puede que ambos hayan sido criados al mismo tiempo y por eso se relacionen tan bien, pero para quienes no creen en que esto pueda ser posible, llegan a considerar que este video se trataría de un clip creado con inteligencia artificial, pese a que se ve muy real el movimiento de los animales.