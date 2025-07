Michael Jackson es reconocido y recordando en todo el mundo por ser el rey del pop, un artista integral que brilló por su grandiosa voz, su performance, su estilo único y carisma, pero también fue blanco de críticas por las decisiones que llegó a tomar sobre su apariencia física, sin embargo, muchos desconocen la enfermedad que padecía.

Artículos relacionados Talento internacional Michael Jackson vuelve a ser noticia tras video en el que canta sin autotune

¿Qué es vitíligo, la enfermedad que tuvo Michael Jackson?

Vitíligo es una enfermedad autoinmune que hace que la piel pierda su pigmento, o sea la melanina, lo que provoca manchas blancas que suelen expandirse por todo el cuerpo.

¿El vitíligo tiene cura?

No, es una enfermedad sin cura, sin embargo, hay tratamientos que pueden hacer que la piel se iguale el tono de las manchas, prácticamente fue el proceso al que se sometió Michael Jackson, quien heredó la enfermedad de uno de sus tíos. De acuerdo con datos en otros medios, el cantante usó Benoquin, una crema despigmentante.

Artículos relacionados Talento nacional Pasabordo y Elder Dayán inician el conteo regresivo para su colaboración

¿Cómo afectó el vitíligo a Michael Jackson?

A mediados de los años 80, Michael Jackson empezó notar cambios en su piel, lo que le generaba inseguridad y por eso ocultaba las manchas, usando maquillaje muy claro o tratamientos despigmentantes para que toda su piel se viera del mismo tono.

En 1993, Michael Jackson reveló en entrevista con Oprah que él no había blanqueado su piel, sino que padecía de la enfermedad que destruía su pigmento y aclaró que no podía controlar su vitíligo. Por otro lado, el cantante usabas guantes y sombreros precisamente para cubrir sus manchas del sol, ya que la enfermedad vuelve la piel mucho más sensible a los rayos UV.

Artículos relacionados Viral Las medidas que tomó la esposa de Andy Byron tras la posible infidelidad

¿Por qué se especuló que Michael Jackson quería cambiar su raza o color de piel?

Los medios de comunicación se encargaron de hacerle creer a las personas que Michael Jackson quería cambiar su color de piel y por eso se veía blanco, pues es una teoría en la que se sigue creyendo. Además, de los múltiples cambios físicos que tuvo tras varias intervenciones a las que se sometió.

Michael Jackson se sentía orgulloso de sus raíces afroamericanas

Quienes conocieron a Michael Jackson, afirman que el cantante se sentía orgulloso de sus raíces afroamericanas e incluso, hablaba en público de su amor por la comunidad negra y por eso hacia parte de la lucha contra el racismo, depéndalo claro en sus canciones ‘They Don't Care About Us’ y ‘Black or White’ en donde abordaba el tema.