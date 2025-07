Michael Jackson sigue estando vivió en los corazones de quienes lo conocieron y por supuesto, de sus fanáticos, quienes, tras varios años de su fallecimiento, mantienen vivo su legado, recordando su maravillosa voz, sus bailes que hoy inspiran a muchos artistas jóvenes y por supuesto, su particular personalidad.

¿Cómo se escucha la voz de Michael Jackson sin autotune?

Recientemente, se ha compartido un video de Michael Jackson cantando a capela una parte de su canción ‘A place with No name’, precisamente se escucha su voz sin ningún tipo de arreglo o autotune, lo que confirma el gran talento que tuvo el cantante, quien dejó la vara alta al ser un artista integral que mezclaba su talento entre el baile, el canto y la actuación, pues en sus videos brillaba con su gran capacidad de acoplarse a las exigencias que requerían.

¿Cómo logró Michael Jackson la fama?

El cantante nacido el 29 de agosto de 1958 en Los Ángeles, Michael Jackson, empezó su vida en la música cuando apenas tenía 5 años, pues dio sus primeros pasos en la industria junto a ‘The Jackson 5’, la banda conformada por sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon.

Los hermanos Jackson fueron descubiertos por Berry Gordy, fundador del legendario sello Motown Records, en 1968 y los temas musicales que les regaló el éxito fueron ‘I Want You Back’, ‘ABC’, ‘I’ll Be There’ y ‘The Love You Save’.

Para los años 80´s, mientras Michael seguía en la banda con sus hermanos, lanzó su primer álbum como solista, ‘Off The Wall’ en 1979, pero con ‘Thriller’ en 1982, Michael dio el gran salto a la fama con el álbum más vendido de la historia, convirtiéndolo en el ‘Rey del pop’.

¿Por qué Michael Jackson es considerado el Rey del pop?

Porque fue uno de los artistas más completos en el mundo, Michael Jackson no solo cantaba, también bailaba y lo hacía de una manera muy particular, poco vista entre los artistas de su tiempo, además, lograba un gran rango vocal en sus interpretaciones, tanto su falsete y su vibrato eran algo que caracterizaba su voz, además de su expresividad teatral que se ajustaba a su talento musical.

Por eso fue llamado el ‘Rey del pop’, porque tenía la capacidad de ajustar su voz no solo al pop, también al rock, R&B, soul, funk y gospel.