En los últimos días se ha hecho viral un video en donde el ceo de Astronomer, Andy Byron se vio de una forma muy cariñosa en el concierto de Coldplay con Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de esa misma empresa, pues el problema es que ambos están casados, pero con diferentes parejas.

¿Qué pasó en el concierto de Coldplay en relación con una posible infidelidad?

Mientras Coldplay estaba dando su show en Boston el 16 de julio, las cámaras captaron a Andy Byron y a Kristin Cabot mientras se abrazaban disfrutando del concierto, sin embargo, cuando ellos notaron que estaban siendo vistos, cada uno se escondió por su lado y ante este hecho, Chris Martin, líder de la banda, bromeó con la situación y dijo “o tienen una aventura, o son muy tímidos”, lo que desató la ola de comentarios ante la posible infidelidad.

¿Por qué renunció Andy Byron, CEO de Astronomer?

Este sábado 19 de julio, tras el escándalo mediático que escaló hasta diferentes países del mundo por el posible romance entre Andy Byron (50 años) y a Kristin Cabot (52 años), la firma de Inteligencia Artificial Astronomer anunció la renuncia de su director ejecutivo Andy Byron, explicando que "Se espera que nuestros líderes establezcan el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, ese estándar no se cumplió".

¿Qué hizo la esposa del Andy Byron luego de conocer la posible infidelidad?

De acuerdo con otros medios de comunicación, la esposa de Andy Byron, Megan Kerrigan, habría eliminado las fotos que tenía en familia junto a su esposo en sus redes sociales, como los posts que tenía en ceremonias o eventos importantes con su núcleo familiar, hasta fotos en donde se veían haciendo senderismo e incluso, eliminó de su nombre el “Byron”.

¿Qué pasó entre Kristin Cabot luego del escándalo por posible infidelidad en el concierto de Coldplay?

Luego de la renuncia de Andy Byron de su cargo como CEO en Astronomer, no se sabe más detalles sobre la jefa de Recursos Humanos de esa misma empresa, pero lo que sí quedó claro, es que la entidad tecnológica no permitirá que se pasen por alto los valores que caracterizan una empresa y a sus trabajadores. Por el momento, esto es lo que se sabe tras el escándalo que inició en un concierto y que trascendió a varios países, en donde el video de los empleados de Astronomer siendo presuntamente infieles, no se ha dejado de reproducir.