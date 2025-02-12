VIRAL | Tiburón le muerde la cara a hombre y su relato deja a todos en shock: "Me entierra"

Uno de los miedos que millones de personas tienen en el mundo es a los tiburones, si no que lo diga Mauricio Hoyos, quien sobrevivió a la mordida de un tiburón que lo tomó de la cabeza a 40 metros de profundidad.

¿Por qué el tiburón mordió al hombre?

El hombre, quien se encontraba en el Pacífico de Costa Rica, no esperaba ser sorprendido por el tiburón. Todo ocurrió a finales de septiembre, pero se trata de un hecho que se viralizó por las redes sociales.

El relato de Mauricio Hoyos, quien es un biólogo marino de México, no deja de asombrar. Le contó a BBC News Mundo que iba le iba a poner un dispositivo de rastreo al animal, ahí fue cuando se alborotó.

El tiburón se descontroló de un momento para el otro | Foto de Freepik.

Dicho lo anterior, compartió los detalles del momento exacto en el que se salvó de la muerte. Lo primero que especificó es que el tiburón era una hembra de al menos tres metros, se volteó, lo miró y se alejó. Luego, se acercó rápidamente y lo mordió.

¿Cuál es el relato del hombre que fue mordido por un tiburón y se salvó de la muerte?

Como si fuese una película, Hoyos logró mover su cabeza, lo que hizo que una parte la mandíbula del tiburón quedara en su mejilla, pero la otra en el cráneo.

"La mandíbula inferior se me entierra en la mejilla y la parte superior en la cabeza. Ahí estuve, yo me imagino que un segundo, no más, dentro de su boca y simplemente la volvió a abrir", dijo el sobreviviente marino.

El mexicano comentó que sintió la presión de la mordida del tiburón, pero no sabe por qué el animal luego lo dejó ir.

El tiburón no le quitó la vida al hombre | Foto de Freepik.

Aunque fue poco tiempo, Mauricio Hoyos pudo haber muerto, pues se reportó que el tiburón le dejó heridas en el cráneo, rostro e incluso alteró el regulador de respiración bajo el agua.

Por suerte, el hombre logró salir a la superficie acuática, allí su equipo de trabajo lo ayudó y fue trasladado de inmediato a un centro de salud. Si bien fue cierto que las heridas resultaron ser fuertes, se determinó que no presentó infecciones y eso fue lo que lo recuperó más rápidamente.