Video de Shakira maquillándose en el Mundial 2026 usando gafas oscuras alimenta polémica: ¿fue reemplazada?

El 11 de junio se realizó la inauguración del Mundial de fútbol 2026, con Shakira en el cierre del evento. Su presentación generó polémica en redes sociales, donde algunos usuarios afirman que habría sido reemplazada por una doble. Las teorías se reforzaron tras la difusión de un video en el que aparece maquillándose con gafas oscuras.

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¿Shakira fue reemplazada por un doble en su presentación del Mundial 2026?

El pasado jueves se llevó a cabo la inauguración oficial del Mundial de fútbol 2026, con una serie de presentaciones a cargo de artistas de talla mundial, entre ellos Shakira, quien estuvo a cargo del cierre del evento.

En redes aseguran que Shakira no se presentó en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Sin embargo, su presentación generó una polémica que aún sigue siendo tema de conversación en redes sociales, donde varios internautas afirman que la cantante colombiana habría sido reemplazada por una doble.

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En medio de estas especulaciones, surgió un corto audiovisual en el que se le ve de cerca maquillándose, pero sin retirarse sus gafas oscuras, lo que ha alimentado aún más las teorías sobre su supuesto reemplazo.

¿Qué se ve en el video de Shakira maquillándose previo a su presentación en el Mundial 2026?

En el video compartido por medio de las redes sociales, se puede observar a Shakira en medio de una multitud dentro de las instalaciones del icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras su equipo de trabajo le facilitaba algo de maquillaje para que retocara su rostro.

Sin embargo, lo que llamó la atención de este momento fue que la cantante en ningún momento retiro sus gafas oscuras para aplicarse el rubor en sus mejillas y solo se limitó a levantarlas un poco para pasar la brocha.

Esta acción hizo que las teorías sobre un posible reemplazo tomaran aún más fuerza, a tal punto que muchos comienzan a asegurar que quien realmente pudo llegar a presentarse en la apertura del Mundial 2026 fue su doble venezolana Shakibecca.

Sin embargo, Shakibecca se pronunció y dejó claro que ella no era quien estaba en el Estadio Azteca: “dejen su vacilón que yo estaba viendo a Shakira con mis amigos”, escribió.