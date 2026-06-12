Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Video de Shakira maquillándose en el Mundial 2026 usando gafas oscuras alimenta polémica: ¿fue reemplazada?

En medio de la polémica por un supuesto reemplazo de Shakira en el Mundial 2026, viralizaron un curioso video de ella.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Video de Shakira en el Mundial 2026 desata dudas: ¿era ella o un reemplazo?
Video de Shakira en el Mundial 2026 desata dudas: ¿era ella o un reemplazo? (Foto AFP: Carl De Souza).

El 11 de junio se realizó la inauguración del Mundial de fútbol 2026, con Shakira en el cierre del evento. Su presentación generó polémica en redes sociales, donde algunos usuarios afirman que habría sido reemplazada por una doble. Las teorías se reforzaron tras la difusión de un video en el que aparece maquillándose con gafas oscuras.

Artículos relacionados

¿Shakira fue reemplazada por un doble en su presentación del Mundial 2026?

El pasado jueves se llevó a cabo la inauguración oficial del Mundial de fútbol 2026, con una serie de presentaciones a cargo de artistas de talla mundial, entre ellos Shakira, quien estuvo a cargo del cierre del evento.

¿Por qué en redes aseguran que Shakira no se presentó en el Mundial 2026?
En redes aseguran que Shakira no se presentó en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Sin embargo, su presentación generó una polémica que aún sigue siendo tema de conversación en redes sociales, donde varios internautas afirman que la cantante colombiana habría sido reemplazada por una doble.

Artículos relacionados

En medio de estas especulaciones, surgió un corto audiovisual en el que se le ve de cerca maquillándose, pero sin retirarse sus gafas oscuras, lo que ha alimentado aún más las teorías sobre su supuesto reemplazo.

¿Qué se ve en el video de Shakira maquillándose previo a su presentación en el Mundial 2026?

En el video compartido por medio de las redes sociales, se puede observar a Shakira en medio de una multitud dentro de las instalaciones del icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras su equipo de trabajo le facilitaba algo de maquillaje para que retocara su rostro.

Artículos relacionados

Sin embargo, lo que llamó la atención de este momento fue que la cantante en ningún momento retiro sus gafas oscuras para aplicarse el rubor en sus mejillas y solo se limitó a levantarlas un poco para pasar la brocha.

Esta acción hizo que las teorías sobre un posible reemplazo tomaran aún más fuerza, a tal punto que muchos comienzan a asegurar que quien realmente pudo llegar a presentarse en la apertura del Mundial 2026 fue su doble venezolana Shakibecca.

Sin embargo, Shakibecca se pronunció y dejó claro que ella no era quien estaba en el Estadio Azteca: “dejen su vacilón que yo estaba viendo a Shakira con mis amigos”, escribió.

Shakibecca rompió el silencio tras los rumores que la vinculan al show de Shakira
Shakibecca aseguró que no estuvo en el show de Shakira / (Foto de AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Video de Danny Ocean y Shakira se vuelve viral Mundial de fútbol

Se viraliza momento entre Danny Ocean y Shakira, revelando si era o no la colombiana

En redes circula el momento que protagonizó Danny Ocean y Shakira en la Copa Mundial 2026, revelando si era o no la colombiana.

Neymar causa furor en el Mundial 2026 Neymar

Neymar causa furor en el Mundial 2026; el brasileño tuvo que salir corriendo de sus fans

Neymar volvió a llamar la atención al mostrar una inesperada reacción tras encontrarse con sus fans en el Mundial 2026.

Redes debaten fotos de Shakira en el Mundial 2026 Shakira

Fans analizaron fotos de Shakira en el Mundial 2026 y llegaron a una conclusión: ¿era o no ella?

Usuarios en redes sociales analizaron fotos de Shakira en el Mundial de fútbol 2026 y llegaron a una conclusión.

Lo más superlike

Publican fotos inéditas de Yeison Jiménez muy joven Yeison Jiménez

Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez tras cinco meses de su fallecimiento; así lucía

Se viralizaron fotos inéditas de Yeison Jiménez en sus inicios musicales, cuando era muy joven, y sorprendieron a miles.

La pulla de Juanda Caribe a Sheila Gándara tras la polémica por su mudanza Juanda Caribe

Juanda caribe lanzó pulla a Sheila Gándara tras polémica por su mudanza

¿El Mundial es bueno para la salud? Mundial de fútbol

¿El Mundial es bueno para la salud? Estos serían los cambios en los hábitos de los aficionados

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió