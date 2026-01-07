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Un extraño fenómeno convirtió el cielo de Venezuela totalmente rojo | VIDEO

Usuarios en redes compartieron videos donde se evidencia como el cielo venezolano se tiñó totalmente de rojo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Por qué el cielo de Venezuela se tiñó de rojo? El fenómeno quedó grabado en video
Impactante cielo rojo sorprendió a Venezuela y desató todo tipo de reacciones (Foto IA)

Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, una tragedia que dejó miles de personas afectadas entre fallecidos, heridos y damnificados.

 

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Mientras avanzan las labores de rescate y búsqueda, un nuevo fenómeno natural llamó la atención de los habitantes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la tarde del 30 de junio, decenas de usuarios compartieron imágenes y videos en los que se observa el cielo completamente rojo en varias zonas del país. Las fotografías despertaron preocupación entre algunos ciudadanos, quienes relacionaron el extraño color con los recientes eventos sísmicos.

Misterioso fenómeno pintó de rojo el cielo de Venezuela y generó preocupación en redes
¿Por qué el cielo de Venezuela se tiñó de rojo? El fenómeno quedó grabado en video (Foto IA)

¿Qué ocurrió en Venezuela el 30 de junio?

En medio de las lluvias y tormentas eléctricas que se han presentado después de los terremotos, habitantes de distintas ciudades venezolanas registraron un llamativo cambio en el color del cielo.

Las imágenes muestran un ambiente cubierto por nubes con una intensa tonalidad rojiza que sorprendió a quienes presenciaron el fenómeno. En redes sociales, varios usuarios aseguraron que nunca habían visto un cielo de ese color y expresaron temor debido al contexto que vive el país tras la emergencia sísmica.

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¿Por qué el cielo de Venezuela se volvió rojo?

De acuerdo con expertos y científicos, el fenómeno observado corresponde a un candilazo, un efecto óptico asociado a la dispersión de Rayleigh.

Este proceso ocurre cuando la luz del sol atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, especialmente durante el amanecer o el atardecer. En ese recorrido, las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan en diferentes direcciones por efecto de las moléculas del aire.

Como resultado, predominan los tonos rojos, naranjas y amarillos, que son las longitudes de onda más largas y logran llegar con mayor intensidad hasta la superficie terrestre.

Las condiciones atmosféricas también pueden intensificar el efecto. La presencia de nubes densas, humedad, partículas de polvo o humo favorece que esos colores se reflejen con mayor fuerza, generando un cielo completamente rojizo como el que se observó en Venezuela.

Aunque el fenómeno llamó la atención de miles de personas, los especialistas insisten en que se trata de un evento natural y que no representa un riesgo para la población ni está relacionado con la actividad sísmica registrada en el país.

Videos de un cielo completamente rojo en Venezuela causaron alarma: esto fue lo que ocurrió
El fenómeno sorprendió a cientos de personas y rápidamente se volvió viral en redes sociales. (Foto IA)
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