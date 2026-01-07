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Karina García reveló detalles inéditos sobre el género de su bebé: ¿es niña o niño?

La creadora de contenido respondió una de las preguntas más repetidas desde que confirmó que espera un bebé junto a Kris R.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Karina García espera una niña o un niño? Esto reveló sobre el género de su bebé
Karina García rompió el silencio sobre el género de su bebé y reveló cuándo lo descubrirá (Foto Canal RCN)

Karina García sorprendió hace unos días en redes sociales al anunciar que se encontraba esperando su tercer hijo, el primero junto a su pareja, el cantante Kris R.

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La noticia llegó después de varias semanas de rumores que comenzaron a circular luego de que Yina Calderón insinuara que la creadora de contenido paisa estaba embarazada.

Aunque la pareja decidió mantener el tema en privado durante un tiempo, finalmente confirmaron que se encuentran esperando un bebé. Desde entonces, Karina ha aprovechado sus redes sociales para compartir con sus seguidores algunos momentos de esta nueva etapa, contando cómo ha vivido el embarazo y respondiendo algunas de las preguntas que más le hacen.

Karina García contó la verdad sobre el género de su bebé y despejó las dudas de sus seguidores
¿Karina García espera una niña o un niño? Esto reveló sobre el género de su bebé (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre el género de su bebé?

Por medio de sus historias de Instagram, Karina ha estado mostrando diferentes detalles de su embarazo. En una de las publicaciones más recientes habló sobre una de las preguntas que más recibe actualmente: si ya sabe el género del bebé.

La influencer aclaró que, por ahora, ni ella ni Kris R conocen si esperan una niña o un niño. Sin embargo, confirmó que tienen planeado descubrirlo junto a sus familiares y amigos por medio de una revelación de género.

Karina explicó que primero viajará a Europa junto a sus hijos, Isabella y Valentino, para disfrutar de unas vacaciones familiares. Una vez regrese a Colombia, organizará la celebración donde finalmente conocerán el género del bebé.

Aunque no entregó una fecha exacta para ese evento, dejó claro que será dentro de poco.

La inesperada confesión de Karina García sobre el género del bebé que espera con Kris R
Karina García habló por primera vez del género de su bebé (Foto Canal RCN)

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¿Qué compartió Karina García sobre su bebé en redes sociales?

Además de responder las preguntas sobre el género del bebé, Karina también publicó una fotografía de la ecografía en la que se alcanza a ver el rostro del pequeño.

Junto a la imagen escribió un mensaje dedicado a su hijo o hija, ya que todavía desconoce el género. La creadora de contenido expresó que, mientras el bebé crece dentro de ella, también siente que está naciendo una nueva versión de sí misma.

En el mensaje aseguró que no puede prometerle una vida perfecta, pero sí un hogar lleno de amor, abrazos, besos y apoyo incondicional. También afirmó que estará presente en cada etapa de su vida y que espera con ilusión el día en que finalmente pueda conocerlo.

Hasta el momento, Karina García no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene ni la posible fecha de nacimiento de su tercer hijo.

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