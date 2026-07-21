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Tembló en Colombia en la mañana de este martes: ¿en dónde se sintió y cuál fue su magnitud?

En esta mañana del martes 21 de julio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo que sacudió algunas zonas del país.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sismo sorprendió a Colombia en la mañana de este martes
Colombia volvió a temblar este martes: estas fueron las zonas donde se sintió. (Foto/ Freepik)

El Servicio Geológico Colombiano reportó en su página web los más recientes eventos sísmicos que se registraron en Colombia en la mañana de este martes 21 de julio.

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Se sabe que en el país cafetero tiembla a diario, pero es importante hacer los respectivos informes para mantener la comunicación con los colombianos y que, conozcan de primera mano los sismos que se registran.

Esto hace que haya cuidado y alerta ante cualquier eventualidad, ya que, últimamente en Latinoamérica ha habido fuertes terremotos, pero, por fortuna, en Colombia no se han registrado momentos de emergencia.

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Tras el doble temblor en Venezuela el pasado 24 de junio, los latinos están más atentos a los reportes geológicos tanto para mantener la calma y la información, pero también para tener cuidado y precaución.

En las últimas horas, en Colombia ha habido más de cuatro eventos sísmicos y el Servicio Geológico hizo el respectivo reporte de cada uno.

¿Cuál fue el más reciente sismo en Colombia?

Según la entidad que reporta no solo los sismos de Colombia, sino de Latinoamérica, el último evento sísmico de este martes se registró a las 6:28 am con una baja magnitud de 2.0 y una profundidad superficial menor a 30 km. Su epicentro fue en la Plata, Huila.

Nuevo sismo sacudió a Colombia este martes
Sismo sorprendió a Colombia en la mañana de este martes. (Foto/ Freepik)

De acuerdo con este miso informe, este se habría sentido en municipios como La Argentina, La Plata, e Inzá, en este mismo departamento.

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Por ahora, los ciudadanos no han hecho alguna mención en redes para conocer si lo sintieron; así mismo, hay más eventos sismos registrados en esta madrugada.

¿Cuáles son los otros eventos sísmicos registrados en la mañana de este martes?

En horas de la madrugada de este mismo martes, el Servicio Geológico compartió más información sobre los eventos sísmicos, pues hubo más temblores con otros epicentros en el país.

Colombia volvió a temblar este martes: estas fueron las zonas donde se sintió
Nuevo sismo sacudió a Colombia este martes. (Foto/ Freepik)

En Los Santos, Santander, tembló a las 5:07 de la mañana con una magnitud de 2.0 y profundidad de 140 km y a las 3:44 am fue de 2.2 de magnitud con profundidad de 144 km.

Además, también tembló en Mesetas, Meta; Murindó y Dabeiba, Antioquia, estos menores a 2.3 de magnitud.

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