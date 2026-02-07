La Selección Colombia tendrá un importarte partido el próximo 3 de julio con la Selección de Ghana con quien se enfrentará por clasificar a los octavos de final.

Por esta razón, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de comentarios en las redes sociales en caso de que Colombia le llegue a ganar acerca de cuál sería su rival en caso de llegar a los octavos de final.

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¿Cuál sería el próximo rival de la Selección Colombia si obtiene el triunfo con Ghana?

¿Cuándo se confirma cuál sería el próxmo rival de Colombia y Ghana? | AFP: Patricia de Melo Moreina

Durante las eliminatorias en los 16avos de final en el Mundial 2026, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa del partido que se llevará a cabo entre la Selección de Suiza y Argelia.

Por esta razón, si la tricolor le gana al equipo de Ghana, su próximo rival podría estar entre Suiza y Argelia, pues, el resultado oficial se sabrá cuando se conozca cuál de ambas selecciones ganó el partido.

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Desde luego, los internautas han generado todo tipo de reacciones a través de las distintas plataformas digitales tras saber cómo quedarán los resultados finales durante los 16avos de final.

Si el equipo colombiano supera a Ghana, el partido se llevaría a cabo el próximo 7 de julio y el encuentro se llevaría en el país de Canadá.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido entre Suiza y Argelia?

Uno de los partidos más esperados en la fase de eliminatorias de los 16avos, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de cuándo se llevará a cabo el partido entre Suiza y Argelia, pues uno de ellos será el próximo rival de Colombia o de Ghana.

Así que el partido se llevará a cabo este 2 de julio en el Estadio BC Place Vancouver, en el que los futbolistas demostrarán sus habilidades dentro de la cancha.

¿Dónde ver el partido de la Selección Colombia con Ghana?

En esta fecha se llevará a a cabo el partido de Colombia y Ghana. | AFP: Charly Tribellau

En la pantalla del Canal RCN se transmitirá uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas, pues la Selección Colombia se enfrentará con el equipo de Ghana el próximo viernes 3 de julio.

El partido iniciará a las 8:30 p.m. y, también, lo podrás no solo desde las pantallas del Canal RCN, sino también, mediante su aplicación, la cual funciona para los distintos dispositivos, tanto Android como Appel.

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