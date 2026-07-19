Shakira le entrega el premio ‘Hombre del partido’ a Ferrán y las redes insinúan romance

Este domingo 19 de julio se llevó a cabo la final del Mundial 2026 y España se llevó la segunda copa de su historia. Además, Shakira fue una de las artistas principales del show de entretiempo del partido y por eso estuvo presente cuando le entregaron a Ferrán Torres, autor del único gol del encuentro, el premio al ‘Hombre del partido’.

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La foto de los dos, mientras el jugador sostiene su premio, ya se viralizó en la redes sociales y muchos no han dudado en relacionar a la colombiana con el español por la historia de amor que tuvo la barranquillera con el exfutbolista Piqué.

El show de entretiempo en la final del Mundial 2026 generó muchas reacciones por su significado y la cantidad de artistas que se presentaron | Foto: AFP / TIMOTHY A. CLARY

¿Por qué los fans de Shakira creen que podría tener un romance con Ferrán?

Y es que parece ser una profecía que los fans de Shakira creen que se puede cumplir, pues tiene las mismas condiciones con las que la colombiana conoció al papá de sus hijos.

En el 2010, cuando Shakira conoció a Piqué, ella fue la encargada de hacer el himno del campeonato, ‘Waka waka’ y, efectivamente, en este mundial también lo hizo con su canción llamada ‘Dai dai’.

Por otro lado, la historia de amor de Shakira con Piqué empezó cuando, en la inauguración ella lo conoció y él, muy seguro de sí mismo y de su equipo, le aseguró a la colombiana que se volverían a encontrar en la final y así fue, además de tratarse de una final que ganó el equipo europeo.

En esta oportunidad, Shakira volvió a cantar en la final de la copa y, además, España llegó a esta instancia, llevándose finalmente el título. Ahora, con esta foto, muchos consideran que se dan las mismas condiciones para que empiece una amistad entre Ferrán y Shakira y hasta una relación tal vez más cercana.

¿Los fans de Shakira quisieran verla en una nueva relación?

Aunque claramente muchos fans ven esto simplemente como una divertida teoría conspirativa que causaría mucha gracia si se llegara a convertir en realidad, otros mencionan que Shakira está mucho mejor soltera y que les parece adecuada la vida que ha tomado desde su separación con Piqué: concentrada en su carrera musical y sus hijos.

Así pues, parece que esta Copa del Mundo no solo nos dejó teorías sobre los equipos, los jugadores y los partidos; sino también una que otra que tiene que ver más con el mundo de la farándula.

El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo | Foto: AFP / FRANCK FIFE