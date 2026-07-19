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Shakira habló de Messi y reveló su relación con él: ¿lo apoyó en la final?

Shakira rompe el silencio sobre Lionel Messi y confiesa la relación que tiene con él, mencionando si lo apoya en la final del Mundial.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Shakira confesó qué piensa de Messi
Shakira sorprendió al hablar de Messi. (AFP / Jean-Baptiste Lacroix - AFP/ Juan Mabromata)

Antes de que iniciara la final de La Copa Mundial FIFA 2026, Shakira, una de las invitadas a la presentación de la mitad de tiempo durante el partido de Argentina Vs España, respondió a quién está apoyando en esta clausura.

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La colombiana mostró su amplio apoyo al país suramericano durante toda la copa, pues asistió al menos a dos partidos de ese país, de hecho, fue cuestionada en redes porque nunca se le vio haciendo presencia en algún de la tricolor, solo los apoyó en sus cuentas sociales.

Por eso mismo, le preguntaron a quién apoyaba y su respuesta sorprendió bastante, a minutos de que iniciara esta disputa final; pues habló de ambos países e hizo una mención especial para Lionel Messi.

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Su presentación durante el entretiempo, causó reacciones porque, aunque cantó lo mismo que en la inauguración del torneo, esta vez tuvo bastantes invitados que emocionaron a sus fanáticos.

¿Qué respondió Shakira al responder a quién apoya entre España y Argentina?

La artista colombiana fue entrevistada por periodistas en la Copa Mundial FIFA 2026, justo antes de que iniciara el partido entre Argentina y España, en donde le preguntaron a cuál de los dos finalistas está apoyando.

Ella sonrió apenas escuchó la pregunta y dijo que “tiene dos hijos españoles, entonces, obviamente está con España”.

Shakira habló sin filtros sobre Messi antes de la final
Shakira confesó qué piensa de Messi. (AFP/ Thomas COEX)

Pero, así mismo, no dejó de mencionar a Lionel Messi y expresó que, es muy amiga de él y se siente orgullosa de todo lo que ha logrado; además, reconoció que, a sus 39 años, corre como niño de 18, jugando contra jóvenes menores y destaca su ambición en la cancha.

¿Piqué estuvo en la final del Mundial FIFA viendo a Shakira?

En redes sociales están circulando un clip en donde se ve a Gerard Piqué ingresando al Estadio donde se disputa la final de La Copa Mundial FIFA 2026, junto a él estaban sus hijos Sasha y Milán, pues claramente están apoyando a España.

Shakira sorprendió al hablar de Messi
Shakira habló sin filtros sobre Messi antes de la final. (AFP/ Pablo PORCIUNCULA )

Lo que captó la atención, es que tuvo que ver a su expareja, Shakira, puede ser que estén en buenos términos por lo que hace poco se volvieron a seguir en redes, sin embargo, los seguidores de la colombiana no le perdonan lo que hizo.

Por eso mismo, el hacen mofa de que su “karma” es tenerla que escucharla e incluso en el contexto deportivo, en el cual, él hace parte.

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