Hanny Vizcaíno le da extraño regalo a Juliette Pardau y confirma que tiene novio

En su cuenta oficial de Instagram con casi 500 mil seguidores, la reconocida y hermosa actriz colombiana, Hanny Vizcaíno, suele publicar videos y fotos de lo que fueron sus grabaciones tanto en Pa’ quererte como en Pa’ seguirte queriendo, pues ella interpreta a Isa, la hija de Mauricio que es muy inteligente y que llegó a la vida del diseñador para cambiársela completamente.

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La otra actriz que ha sido su coprotagonista en esta producción y a quien conoció desde que tenía apenas 8 años es la venezolana Juliette Pardau y con ella ha generado lazos muy fuertes de amistad por la cantidad de tiempo y enseñanzas que han compartido.

Papel de Hanny Vizcaíno en Pa' Quererte (Foto de Canal RCN)

En esta oportunidad, al medio día de este domingo 19 de julio, la joven artista actoral reveló un video muy interesante y divertido del momento en el que le entrega un particular regalo a Juliette y cómo la reacción de la venezolana le causó gracia.

¿Cuál fue el regalo de Hanny para Juliette y cómo confirmó la joven actriz que tiene novio?

Y es que se trata de un obsequio que ella hizo con sus propias manos y con ayuda de la hermanita de su novio, por lo que también en el clip la actriz le confirma a sus fans que ya entró en el mundo del romance y el amor.

Cuando Juliette abrió el regalo se dio cuenta de que era una pequeña bolsita con algo adentro y Hanny le explicó que ese era el regalo como tal, que no tenía que abrir esa bolsita pequeña porque es una especie de cojincito desestresante que ella misma hizo.

En el video, Pardau parece estar desconcertada con el obsequio y, aun así, intenta agradecerlo con mucho amor; por lo que Hanny se ríe, ya que nota que su reacción no es sincera, pero parece la de una madre a un hijo cuando no lo quiere hacer sentir mal.

Las dos terminan bromeando al recordar que Hanny, de niña, también le hacía ese tipo de obsequios hechos a mano a Juliette y que el trato de Juliette siempre ha tenido esa energía materna.

¿Cómo reaccionaron los internautas al divertido clip de Hanny y Juliette?

Los internautas en los comentarios no dudaron en expresar lo tierno que les pareció el clip y lo linda que se ve la amistad de las dos actrices. Además, se mostraron emocionados porque mañana, martes 21 de julio, es el gran estreno de Pa’ seguirte queriendo.

Hanny Vizcaíno, Sebastián Marínez y Juliette Pardau en Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Camal RCN)