Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Salió a la luz video de Shakira reaccionando al triunfo de Colombia vs. RD Congo: ¿qué dijo?

Shakira desata las redes sociales tras compartir su viral reacción tras la victoria de Colombia ante RD Congo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Salió a la luz video de Shakira reaccionando al triunfo de Colombia vs. RD Congo: ¿qué dijo?
¿Cómo reaccionó Shakira tras el triunfo de Colombia ante RD Congo? | AFP: Carl De Souza y Ulises Ruíz

El pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia llevó a cabo su segundo partido en el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo en la que ganaron 1-0 tras un gol anotado por Daniel Muñoz.

Por su parte, varios internautas se sorprendieron con un video que se viralizó en redes en el que apareció Shakira, la cantante barranquillera que inauguró el primer partido del Mundial y ha sido tendencia tras pronunciarse frente al triunfo de la tricolor.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que salió a la luz de Shakira tras el triunfo de Colombia vs. RD Congo?

Salió a la luz video de Shakira reaccionando al triunfo de Colombia vs. RD Congo: ¿qué dijo?
Este video salió a la luz de Shakira tras triunfo de Colombia. | AFP: Carl De Souza

En medio del triunfo de Colombia tras el segundo partido que hubo con RD Congo, salió a la luz un video compartido por Sony Music, en el que Shakira compartió su reacción al respecto, expresando las siguientes palabras:

“Y acaba de ganar Colombia”, señaló Shakira.

En el video también se evidencia que la cantante aprovechó la oportunidad para festejar la segunda victoria de Colombia tras el gran desempeño de la tricolor en el Mundial 2026 en el que demostró su gran habilidad artístico tras apoyar al equipo.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Recordemos que el pasado 11 de junio, Shakira generó una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales tras su presentación en el show inaugural del Mundial 2026 en el que interpretó su viral canción ‘Dai Dai’ junto a Burna Boy.

Salió a la luz video de Shakira reaccionando al triunfo de Colombia vs. RD Congo: ¿qué dijo?
¿Cómo fue el show inaugural de Shakira en el Mundial 2026? | AFP: Carl De Souza

Así también, muchos internautas generaron una ola de comentarios en las distintas plataformas digitales porque supuestamente la artista no fue la que se presentó, sino su doble ‘Shakibecca’. Sin embargo, la imitadora desmintió todo tipo de rumores circulados al respecto.

¿Cuándo será el próximo partido de Colombia en el Mundial 2026?

Uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol se trata sobre el tercer partido que la Selección Colombia enfrentará con Portugal.

El torneo deportivo se llevará a cabo el próximo 27 de junio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

¡No te pierdas los partidos de la Selección Colombia y otros en las pantallas del Canal RCN!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El gesto de los colombianos con un hincha del Congo que está conmoviendo las redes Mundial de fútbol

El comentado gesto de los colombianos con un hincha del Congo que sacude las redes

En redes se hizo viral el comentado gesto que tuvieron colombianos con un hincha del Congo en el Mundial 2026.

Reconocida vidente asegura que algo extraño ocurrirá en el partido entre Brasil y Escocia Copa Mundial

Reconocida vidente lanzó inquietante predicción para partido de Brasil: jugadores se verían afectados

Vó Bahiana, una popular vidente brasileña, aseguró haber tenido una inquietante visión relacionada con el partido entre Brasil y Escocia

Daniel Muñoz compartió su pronóstico tras el partido de Colombia vs Portugal: ¿qué reveló? Mundial de fútbol

Daniel Muñoz compartió su pronóstico tras el partido de Colombia vs Portugal: ¿qué reveló?

Daniel Muñoz se pronunció tras el próximo partido de la Selección Colombia ante Portugal en el Mundial 2026.

Lo más superlike

Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, se pronunció tras Colombia vs RD Congo Selección Colombia

Pareja de Gustavo Puerta se pronunció tras Colombia vs RD Congo: su publicación llamó la atención

Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, llamó la atención de los fans tras el partido entre Colombia vs RD Congo.

Shakira y la seleccion colombia en el mundial 2026 Shakira

La coincidencia viral entre Shakira y el gol de Colombia contra Congo en el Mundial 2026

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación