El pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia llevó a cabo su segundo partido en el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo en la que ganaron 1-0 tras un gol anotado por Daniel Muñoz.

Por su parte, varios internautas se sorprendieron con un video que se viralizó en redes en el que apareció Shakira, la cantante barranquillera que inauguró el primer partido del Mundial y ha sido tendencia tras pronunciarse frente al triunfo de la tricolor.

¿Cuál fue el video que salió a la luz de Shakira tras el triunfo de Colombia vs. RD Congo?

Este video salió a la luz de Shakira tras triunfo de Colombia. | AFP: Carl De Souza

En medio del triunfo de Colombia tras el segundo partido que hubo con RD Congo, salió a la luz un video compartido por Sony Music, en el que Shakira compartió su reacción al respecto, expresando las siguientes palabras:

“Y acaba de ganar Colombia”, señaló Shakira.

En el video también se evidencia que la cantante aprovechó la oportunidad para festejar la segunda victoria de Colombia tras el gran desempeño de la tricolor en el Mundial 2026 en el que demostró su gran habilidad artístico tras apoyar al equipo.

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¿Cómo fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Recordemos que el pasado 11 de junio, Shakira generó una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales tras su presentación en el show inaugural del Mundial 2026 en el que interpretó su viral canción ‘Dai Dai’ junto a Burna Boy.

¿Cómo fue el show inaugural de Shakira en el Mundial 2026? | AFP: Carl De Souza

Así también, muchos internautas generaron una ola de comentarios en las distintas plataformas digitales porque supuestamente la artista no fue la que se presentó, sino su doble ‘Shakibecca’. Sin embargo, la imitadora desmintió todo tipo de rumores circulados al respecto.

¿Cuándo será el próximo partido de Colombia en el Mundial 2026?

Uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol se trata sobre el tercer partido que la Selección Colombia enfrentará con Portugal.

El torneo deportivo se llevará a cabo el próximo 27 de junio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

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