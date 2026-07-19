Shakira, BTS, y hasta Los Muppets: así se vivió el show de entretiempo en la final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio se vivió una de las finales más emocionantes de un mundial, no solo por darse entre dos países que siempre se han caracterizado por su buen fútbol, sino también porque es la primera en toda la historia de la copa que tiene un show de entretiempo, tomando la tradición del Super Bowl de la NFL.

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¿Cómo apareció Madona en el show de medio tiempo de la final?

El show empezó con un verdadero espectáculo de la icónica cantante Madona, quien no solo salió con sus bailarines en un carro bastante llamativo y brillante alumbrado por luces de su color característico, el rosa, sino también porque invitó a dos de los futbolistas más representativos en la historia de Brasil: Ronaldinho y Ronaldo.

Un jugador de Argentina salió en plena final del Mundial:. (AFP/ Shaun Botterill)

Luego se dio la aparición de los recordados Muppets, agregando un poco de fantasía al show junto con Gustavo Dudamel dirigiendo una orquesta que le hizo homenaje a la viral celebración de Noruega en los partidos que ganaron para darle paso al excelente show de la banda coreana BTS.

Justin Bieber continuó el espectáculo, entregando a los fanáticos una versión especial de Everything Hallelujah.

¿Cómo fue la interpretación de Shakira del himno del Mundial en el show de la final?

Shakira se llevó la mayor parte de las miradas y los aplausos al interpretar de manera impecable el himno de este mundial que estuvo a su cargo y, por supuesto, dentro de sus bailarines también estaban los niños ugandeses que han estado en las coreografías del tema.

En las redes sociales ya se hizo viral la presentación de la colombiana y sus compatriotas se han mostrado muy orgullosos tanto por su talento como por la capacidad que tuvo de representarlos en un evento tan especial a nivel mundial.

Luego de la presentación de Shakira, en el escenario se unieron niños de todas partes del mundo, quienes lucían camisetas con mensajes alusivos a la unión que genera este tipo de campeonatos entre los países, así como Coldplay, que fue la banda encargada de cerrar todo el show, pero con los acompañamientos de todos los artistas que ya habían aparecido.

Es así como todos estos artistas de talla mundial se unieron para recordar la importancia del deporte para unir a todos los países y revelar una verdadera paz que cruza todas las fronteras.

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 se vivió minutos antes de que empezara el encuentro final de la copa: entre España y Argentina | Foto: AFP / JUAN MABROMATA