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Ceremonia de clausura del Mundial 2026: estos fueron los actores que encabezaron el show

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 se vivió minutos antes de que empezara el encuentro final de la copa: entre España y Argentina.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La ceremonia de clausura del Mundial 2026 se vivió minutos antes de que empezara el encuentro final de la copa: entre España y Argentina | Foto: AFP / JUAN MABROMATA
La ceremonia de clausura del Mundial 2026 se vivió minutos antes de que empezara el encuentro final de la copa: entre España y Argentina | Foto: AFP / JUAN MABROMATA

En la tarde de este domingo 19 de julio el mundo entero tiene los ojos puestos en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la cual dos equipos que se destacaron en el campeonato se disputan el título de campeones del Mundo: España y Argentina.

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Antes de que inicien los 90 minutos del partido en el MetLife Stadium de East Rutherford, el mundo estuvo viendo la ceremonia de clausura que le da cierre a los 39 días de fútbol, unión, risas y lágrimas para todos los amantes de este deporte.

Tom Cruise
El actor y productor estadounidense Tom Cruise pronunció un discurso antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa Mundial de 2026 entre España y Argentina | Foto Franck Fife / AFP.

¿Quiénes se presentaron en la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

Cantantes como Robbie Williams, Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, y el actor Tom Cruise fueron los encargados de cerrar el campeonato con su música y las reflexiones alrededor de lo que debe ser fútbol.

La puesta en escena del primer show de la ceremonia tuvo que ver con los elementos propios de la cultura de los países anfitriones de este Mundial: Estados Unidos, México y Canadá y los músicos, los bailarines y los cantantes principales brindaron un show impecable desde el que ya se sentía todo el ambiente deportivo.

Hubo invitados estadounidenses que tenían el propósito de exaltar la cultura norteamericana que estuvo tan presente en este Mundial por la cantidad de partidos que se vivieron en este país. Por ejemplo, la cantante Jennifer Hudson fue la encargada de entonar el himno de esa nación.

¿Cómo fue el recorrido de Argentina y España para llegar a la final del Mundial 2026?

España ha edificado su camino hacia la gran final del Mundial 2026 sobre una absoluta solidez defensiva, manteniendo su portería invicta en cinco de sus compromisos. Tras un debut amargo y sin goles ante Cabo Verde, el país europeo se consolidó en el liderato de su grupo goleando a Arabia Saudita y superando a Uruguay.

Sin embargo, sus momentos más brillantes llegaron en la fase de eliminación directa, donde dejaron en el camino a Austria, eliminaron a Portugal en el clásico ibérico gracias a un gol de Mikel Merino, y mostraron superioridad en semifinales al derrotar 0-2 a Francia en Dallas.

Por su parte, Argentina avanzó a la final impulsada por el liderazgo de Lionel Messi, quien arrancó el torneo de manera estelar con un triplete ante Argelia y un doblete histórico contra Austria para firmar una fase de grupos perfecta.

El país sudamericano demostró un espíritu de supervivencia en las rondas definitivas, superando extenuantes prórrogas ante las sorpresivas Cabo Verde y Suiza, viniendo de atrás para dejar en el camino a Egipto, y sellando finalmente su pasaporte al partido por el título tras remontar de forma emocionante un 1-2 contra Inglaterra.

Lamine Yamal, Lionel Messi
Lamine Yamal y Lionel Messi comparten muchas coincidencias | Foto Charly Triballeau / AFP.

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