¿Ser pareja sin vivir juntos? la tendencia en la que María Cecilia Botero vivió por 20 años
María Cecilia Botero contó cómo durante dos décadas mantuvo un amor sólido junto a Mauricio Reina, priorizando la independencia.
Para nadie es un secreto que a medida que pasan los años, la forma de vivir, crecer, y desarrollarse emocionalmente se transforma de acuerdo con la generación que predomina en el momento y que pone en tendencia cambios en el lenguaje, la convivencia y el amor.
¿Cuál es la tendencia con la que Maria Cecilia Botero sostuvo una relación por 20 años?
En algunos casos, algunas tendencias en términos de relaciones no son nuevos, sino que simplemente regresan para adaptarse nuevamente según la necesidad de cada generación.
Como es el caso de las relaciones de pareja LAT o Living Apart Together,en la cual Maria Cecilia Botero, presentadora del programa Mujeres Sin Filtro de Canal RCN, vivió durante 20 años.
Maria Cecilia Botero expresó en medio de una emisión del programa que durante 20 años sostuvo una relación con el periodista colombiano Mauricio Reina, con quien compartía espacios de pareja, pero manteniendo la independencia de cada uno, es decir, saltándose la convivencia constante que en ocasiones rompe las relaciones a casusa de la rutina.
¿Cuáles son las razones por la que Maria Cecilia Botero decidió vivir una relación tipo LAT?
La actriz y presentadora había pasado anteriormente por una etapa de matrimonio de 10 años con el director David Stivel, quien falleció por una condición médica terminal, dejando un gran vacío y la sensación de quedar con “todo el amor entre las manos” .
Razón por la cual este nuevo estilo de relación sentimental se ajustó perfectamente a sus necesidades y expectativas, pues su interés era compartir momentos agradables y disfrutar la vida en compañía de una pareja, pero sin la necesidad de formar nuevamente un hogar bajo el mismo techo.
Respetando los espacios individuales de cada uno y preservando la relación desde un compromiso por disfrutar la vida en tiempo de calidad con alguien, pero conservando las rutinas, costumbres, gastos y espacios por separado.
“Yo creo que tiene muchas ventajas, no es por nada, pero eso es una delicia (...) La independencia económica es importante, es mantenerla como pareja y extrañarse, es delicioso.” Expresó María Cecilia Botero.
¿Qué piensan las personas actualmente sobre mantener una relación de pareja tipo LAT?
Este modelo de convivencia en pareja es una alternativa que se ha convertido en tendencia los últimos años, especialmente entre las parejas jóvenes que buscan compañía estable sin adquirir compromisos mayores como el de un matrimonio, hogar e hijos.
Destacando algunas ventajas en la convivencia, como lo son la individualidad, la flexibilidad frente a las obligaciones sentimentales, y la sensación de “extrañar a la otra persona”, un detalle que para muchos contribuye a mantener viva la esencia y magia de una relación.
Este tipo de convivencia continúa abriendo debates sobre lo que es el compromiso real en temas de pareja, sin embargo, se entiende que para muchos ha sido una nueva forma de adaptar sus metas, rutinas y expectativas de vida conservando el espacio y desarrollo personal que crece en tendencia y que para muchos logra generar un resultado positivo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike