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Scaloni llora tras derrota frente a España y vislumbra su retiro: “Me duele en el alma”

El director técnico de la Selección Argentina se mostró desolado tras perder la copa y dijo que tendrá que pensar su continuidad con el equipo.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El director técnico de la Selección Argentina se mostró desolado tras perder la copa y dijo que tendrá que pensar su continuidad con el equipo.
El director técnico de la Selección Argentina se mostró desolado tras perder la copa y dijo que tendrá que pensar su continuidad con el equipo | Foto: AFP / PATRICIA DE MELO

Argentina cayó en la final del Mundial 2026 y, tras el gol del español Ferrán, vio irse de sus manos el posible bicampeonato. El partido estuvo marcado por muchas emociones encontradas y, aunque el equipo latinoamericano pareció no estar al nivel del europeo, siempre mantuvo la ilusión de levantar la copa.

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Además, al final del encuentro, las frustraciones salieron a la luz y hubo varios desacuerdos con los jugadores del equipo rival, llegando a encontrones fuertes tanto físicos como verbales.

La celebración del equipo español por convertirse en campeones actuales del mundo se vio empañada por un intercambio de ofensas.
La celebración del equipo español por convertirse en campeones actuales del mundo se vio empañada por un intercambio de ofensas | Foto: AFP / CHARLY TRIBALLEAU

¿Qué dijo Scaloni tras la derrota de Argentina frente a España?

En la rueda de prensa posterior, las declaraciones de Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, dieron de qué hablar y generaron reacciones en las redes por las emociones de tristeza, decepción y nostalgia.

Tras las preguntas de los medios, el argentino empezó hablando de su futuro en el equipo y explicó que debe analizar todo lo que ha sucedido y reflexionar sobre si puede o no volver a formar un equipo tan sólido como el que llegó a la final del campeonato más importante del mundo.

Luego de dejar claro que podría estarse retirando como entrenador de Argentina, agradeció al presidente de la federación la oportunidad que le dio de estar en ese lugar, pues sabe que es privilegiado y que a muchos les habría encantado tenerla.

¿Por qué lloró Scaloni en la rueda de prensa posterior a la final del Mundial 2026?

Cuando empezó con estos agradecimientos, a Scaloni se le quebró la voz y dejó salir algunas lágrimas por la nostalgia que le generó la ilusión, pero también por la tristeza de no haber sido campeones. Los asistentes en el auditorio no dudaron en aplaudirlo para darle la fuerza para seguir hablando.

“Hemos intentado, hasta el último momento, dar el máximo, como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado” dijo el argentino entre lágrimas.

Finalmente, Scaloni explicó que nunca imaginó haber llegado tan lejos y que necesita volver a formar un grupo tan maravilloso como el que tenían para continuar, así como replantearse todo lo que sucedió. Al no poder continuar con las declaraciones por el llanto, terminó diciendo:

“Me duele en el alma, lo siento” y se retiró del recinto.

Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial
La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

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