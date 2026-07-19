Sasha, hijo de Shakira, se viraliza por cantar Dai dai al lado de Piqué en la final del Mundial 2026

Shakira fue una de las estrellas centrales en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 y su puesta en escena, por supuesto, estuvo ligada a la canción del campeonato que ella creó: Dai dai.

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Por su parte, como la final era entre España y Argentina, y los hijos de la colombiana los tuvo con su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué; los niños decidieron disfrutarla al lado de su papá y un video de ellos esperando el encuentro ya se hizo viral en las redes sociales.

El show de entretiempo en la final del Mundial 2026 generó muchas reacciones por su significado y la cantidad de artistas que se presentaron | Foto: AFP / TIMOTHY A. CLARY

¿Cuál fue el video que se viralizó de Sasha cantando la canción de su mamá Shakira, Dai dai?

Y es que siempre se ha conocido la admiración que los niños tienen por el talento de su mamá y lo mucho que disfrutan verla cantar, por lo que una persona que estaba en la misma tribuna que el menor, Sasha, lo captó cantando ese himno mundialista mientras tenía a su padre al lado, demostrando que se sabe el tema a la perfección.

Aunque el clip no es del momento en el que Shakira estaba dando su show en el medio tiempo, sí es de la previa al partido, pues en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey estaban poniendo la canción antes de que iniciara el encuentro, por lo que llama la atención que, sin importar la situación, el hijo menor de la cantante disfruta de sus creaciones.

¿Cómo reaccionó Piqué al escuchar la canción Dai dai de Shakira?

No solo llamó la atención lo orgulloso y entretenido que estaba el niño mientras escuchaba la canción, sino también el gesto de Piqué mientras escucha el tema de su ex, pues parece que está más serio y concentrado que su hijo y no está prestando mucha atención al sonido ambiente que hay en ese momento.

Recordemos que la separación de Shakira y Piqué estuvo envuelta de drama mediático y especulaciones sobre infidelidad, pues habría pruebas de que el exfutbolista engañó a la barranquillera con quien es actualmente su pareja, Clara Chía y, debido a esto, la cantante no encontró más remedio que desahogarse con las canciones de su último álbum ‘Las mujeres ya no lloran’; por lo que muchos están pendientes de cómo son los sentimientos y reacciones de Pique con todo lo que tenga que ver con su ex.

Shakira sorprendió al hablar de Messi. (AFP / Jean-Baptiste Lacroix - AFP/ Juan Mabromata)