Así reaccionó Messi tras perder su último Mundial contra España: ¿qué hizo?

Este domingo 19 de julio, se vivió la final de La Copa Mundial FIFA 2026, tras más de un mes de solo partidos, pues este evento deportivo inició el 11 de junio.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Juan Daniel Sepúlveda rompió el silencio tras ruptura con Andrea Valdiri: así se despidió de ella

Esta tarde, todo el mundo se unió para vivir esta gran clausura, en donde, además, por primera vez, en el entretiempo hubo un show musical; aquí cantaron BTS, Shakira, Justin Bieber y hasta estuvieron los Muppets.

Sin duda, una final que ha superado anteriores mundiales, porque, además, se vivieron bastantes emociones, ya que el partido fue digno del cierre de la copa del mundo, luego del gran juego que hizo Argentina y España.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Juan Daniel Sepúlveda reaparece tras confirmarse su ruptura con Andrea Valdiri: “ya no volverá”

De hecho, se fueron a los 30 minutos adicionales y en el segundo tiempo de este rato extra, fue que el país hispano logró anotar el gol que los llevó a la victoria y llevarse la copa para Europa.

Por otro lado, así concluye los mundiales para Messi, ya que este era el último para él y lo perdió.

¿Cuál fue la reacción de Messi tras perder su último Mundial?

Tras ser vencidos 1 gol a cero, Argentina queda como el segundo en La Copa Mundial FIFA 2026, pues fueron los ganadores hace cuatro años y hoy, le entraron la copa a España.

Messi reaccionó tras perder la final del Mundial. (AFP/ Shaun Botterill)

Se sabía que, para Lionel Messi, este sería su último mundial y lo perdió tras 120 minutos de dar todo hasta el final, pero claro, su reacción ante la derrota no se hizo esperar y por eso, solo puso cara de serio y lo único que hizo fue recibir el abrazo de los adversarios que se acercaron a él.

También estuvo por unos segundo sentado sobre la cancha, quizá, procesando el hecho de que no pudo quedarse con el trofeo este año.

¿Cómo vivió Messi esta final del Mundo?

De acuerdo con lo que se vio y con lo que decía los comentaristas, es que probablemente haya sido el partido en el que Lionel Messi menos tuvo la pelota, pues la mayoría de tiempo, España fue quien tuvo el control del partido.

La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

Así mismo, lo expertos decían que los latinos tuvieron actitudes rudas y España no se dejó afectar, es que incluso, Messi se habría lanzado ante un rival y luego se tiró al piso, quizá como estrategia para tener una falta a su favor, pero eso no pasó.