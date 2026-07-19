Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así reaccionó Messi tras perder su último Mundial contra España: ¿qué hizo?

La reacción de Lionel Messi al perder su último Mundial contra España, está generando conversación en redes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Messi reaccionó tras perder la final del Mundial
Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Este domingo 19 de julio, se vivió la final de La Copa Mundial FIFA 2026, tras más de un mes de solo partidos, pues este evento deportivo inició el 11 de junio.

Artículos relacionados

Esta tarde, todo el mundo se unió para vivir esta gran clausura, en donde, además, por primera vez, en el entretiempo hubo un show musical; aquí cantaron BTS, Shakira, Justin Bieber y hasta estuvieron los Muppets.

Sin duda, una final que ha superado anteriores mundiales, porque, además, se vivieron bastantes emociones, ya que el partido fue digno del cierre de la copa del mundo, luego del gran juego que hizo Argentina y España.

Artículos relacionados

De hecho, se fueron a los 30 minutos adicionales y en el segundo tiempo de este rato extra, fue que el país hispano logró anotar el gol que los llevó a la victoria y llevarse la copa para Europa.

Por otro lado, así concluye los mundiales para Messi, ya que este era el último para él y lo perdió.

¿Cuál fue la reacción de Messi tras perder su último Mundial?

Tras ser vencidos 1 gol a cero, Argentina queda como el segundo en La Copa Mundial FIFA 2026, pues fueron los ganadores hace cuatro años y hoy, le entraron la copa a España.

La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España
Messi reaccionó tras perder la final del Mundial. (AFP/ Shaun Botterill)

Se sabía que, para Lionel Messi, este sería su último mundial y lo perdió tras 120 minutos de dar todo hasta el final, pero claro, su reacción ante la derrota no se hizo esperar y por eso, solo puso cara de serio y lo único que hizo fue recibir el abrazo de los adversarios que se acercaron a él.

También estuvo por unos segundo sentado sobre la cancha, quizá, procesando el hecho de que no pudo quedarse con el trofeo este año.

¿Cómo vivió Messi esta final del Mundo?

De acuerdo con lo que se vio y con lo que decía los comentaristas, es que probablemente haya sido el partido en el que Lionel Messi menos tuvo la pelota, pues la mayoría de tiempo, España fue quien tuvo el control del partido.

Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial
La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

Así mismo, lo expertos decían que los latinos tuvieron actitudes rudas y España no se dejó afectar, es que incluso, Messi se habría lanzado ante un rival y luego se tiró al piso, quizá como estrategia para tener una falta a su favor, pero eso no pasó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo. Copa Mundial

Ferrán da declaraciones tras su gol que le dio la copa a España: “el gol no ha sido mío”

El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo.

Nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia Viral

Nuevo sismo sacudió a Colombia recientemente: esta fue su magnitud

El Servicio Geológico reportó el más reciente evento sísmico que se sintió en Colombia, tras varios temblores en el día.

Lionel Messi y Lamine Yamal en el terreno de juego. Lionel Messi

El conmovedor gesto de Lamine Yamal con Messi tras la derrota de Argentina: ¿qué hizo?

Mientras los españoles celebraban eufóricamente, Lamine Yamal captó la atención con sorpresivo gesto con Lionel Messi.

Lo más superlike

andrea valdiri tras su ruptura Andrea Valdiri

El curioso plan de Andrea Valdiri luego de confirmar su ruptura; así se mostró

La influenciadora Andrea Valdiri se mostró luego de confirmar su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Shakira será una de las artistas principales del show de medio tiempo de la final del Mundial. Shakira

Shakira dejó ver parte de la coreografía que mostrará en la final del Mundial 2026

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026? MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 revelaron sus roles en la competencia; ¿será estrategia?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica