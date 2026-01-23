RCN y El Tiempo se unen para llevar 'El Debate de la Gente’, un gran espacio de participación ciudadana

El 2026 será un año decisivo en Colombia a nivel electoral. Habrá elecciones presidenciales, al Congreso y se realizarán consultas interpartidistas para decidir los nombres definitivos de los candidatos que aspirarán a la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.

¿Qué es 'El Debate de la Gente' y cómo participar?

Y para llevarle toda la información, cada detalle de estas decisivas jornadas, Noticias RCN hizo una gran alianza con El Tiempo, CityTV y La FM.

‘El Debate de la Gente’ se denomina este espacio creado para darle voz y visibilidad a los ciudadanos, en cuyas manos está el futuro del país.

‘El Debate de la Gente’ es un especial que se reactiva cada que hay año electoral y ha permitido manifestar las dudas de los colombianos; así mismo, se ha convertido en un puente entre electores y candidatos.

Las preguntas las hace la gente, pues los ciudadanos son los verdaderos protagonistas. Gracias a este espacio, los colombianos tienen la oportunidad de expresar sus preocupaciones e inquietudes desde la perspectiva de su barrio, su ciudad y su región.

¿Cuándo se transmitirá 'El Debate de la Gente y cómo verlo?

‘El Debate de la Gente’ iniciará este domingo 25 de enero con La Gran Consulta; luego dará paso al debate de la izquierda y continuará con las elecciones al Congreso para más adelante abrir un espacio de cara a las elecciones presidenciales.

Esta ambiciosa dinámica abordará temas como seguridad, orden público, salud, medio ambiente, entre otros que afectan directamente a los ciudadanos.

El espacio será liderado por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; Maritza Aristizábal, editora política de Noticias RCN; Juan Lozano, director de La FM; Andrés Mompotes, director general de El Tiempo Casa Editorial y Lina Pulido, periodista y presentadora de CityTV.



Los ciudadanos que quieran hacer parte de El Debate de la Gente pueden hacerlo enviando sus preguntas a través de las plataformas oficiales de RCN y El Tiempo. La selección de las preguntas se hará mediante criterios de relevancia y diversidad de temas.

A través de Instagram, Facebook y X (antes Twitter) puede hacer las preguntas y expresar eso que tanto le inquieta sobre el futuro de Colombia.

¿Dónde se puede ver el debate de La Gran Consulta?

El debate de La Gran Consulta permitirá que sus candidatos respondan preguntas de interés nacional formuladas por los propios ciudadanos. La transmisión se hará simultáneamente en televisión, radio y plataformas digitales.

Se busca, mediante este espacio, crear un canal de diálogo directo entre candidatos y ciudadanos, buscando que las personas conozcan de primera mano las propuestas de manera clara sobre temas que influyen en el bienestar del país.

El Debate de la Gente, este domingo 25 de enero por Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV.