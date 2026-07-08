¿Quiénes no volverían a jugar otro Mundial con Colombia? Esta sería la lista tras la eliminación

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo entre los hinchas.

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La Tricolor volvió a despedirse del torneo en la misma instancia en la que cayó en Rusia 2018 y, nuevamente, tras una definición desde el punto penal.

Más allá de la derrota, el resultado abrió un nuevo debate entre los aficionados: ¿qué jugadores alcanzarán a estar en el próximo Mundial y cuáles habrían disputado ya su última Copa del Mundo?

El Mundial 2026 habría sido el último para varias figuras de Colombia: esta sería la lista (Foto David Ramos / AFP)

¿Qué jugadores podrían no llegar al próximo Mundial?

De acuerdo con las estadísticas que han compartido diferentes analistas deportivos, la Selección Colombia cuenta actualmente con un promedio de edad cercano a los 29 años, una cifra superior a la de varias selecciones que participaron en el Mundial 2026.

Por esa razón, varios nombres históricos difícilmente llegarían al próximo Mundial. El caso que más llama la atención es el de James Rodríguez, quien actualmente tiene 34 años y llegaría a la siguiente Copa del Mundo con 38.

La misma situación ocurriría con los dos arqueros más experimentados del grupo. Tanto David Ospina como Camilo Vargas tienen actualmente 37 años y dentro de cuatro años superarían los 40, por lo que su presencia en una nueva Copa del Mundo luce poco probable.

Otros futbolistas que también podrían despedirse de los Mundiales son Santiago Arias, Yerry Mina, Deiver Machado, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba.

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¿Quiénes podrían seguir en la Selección Colombia para el Mundial 2030?

Al mismo tiempo, el Mundial 2026 también dejó claro que Colombia cuenta con una nueva generación que podría convertirse en la base del equipo para el siguiente proceso mundialista.

Jugadores como Richard Ríos, Gustavo Puerta, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, John Arias, Jamilton Campaz, Luis Javier Suárez y Cucho Hernández llegarían todavía en una edad competitiva.

El caso de Gustavo Puerta llama especialmente la atención por ser el futbolista más joven del plantel con apenas 22 años, por lo que es muy seguro que siga en un próximo mundial.

Luis Díaz también aparece entre los nombres que podrían continuar. Aunque tendría alrededor de 33 años para el próximo Mundial, todo dependería si muestra buen rendimiento en los años siguientes.