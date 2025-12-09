Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué pasó en el Cristo Redentor? Hombre grabado lanzándose en paracaídas genera polémica

Un salto en paracaídas desde el Cristo Redentor quedó en video y es investigado como delito cultural.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video del Cristo Redentor hombre salta en parapente y autoridades de Brasil lo buscan
Video muestra a un hombre lanzándose desde el Cristo Redentor en Brasil; lo buscan las autoridades. (Foto: Freepik)

La tranquilidad de la madrugada en Río de Janeiro se interrumpió cuando un hombre escaló el icónico Cristo Redentor y se lanzó en paracaídas desde uno de sus brazos.

El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre y fue registrado en video por un guía turístico que se encontraba en la zona con un grupo de visitantes.

¿Salto en paracaídas en el Cristo Redentor genera investigación en Brasil?

El Cristo Redentor es uno de los monumentos más visitados de Brasil y forma parte de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Sin embargo, la escena difundida en redes sociales muestra a un hombre acomodándose sobre la mano de la estatua antes de saltar al vacío, lo que despertó tanto sorpresa como preocupación.

Video del Cristo Redentor hombre salta en parapente y autoridades de Brasil lo buscan
Salto en parapente desde el Cristo Redentor: video muestra el momento que preocupa a Brasil (Foto: Freepik)

El guía turístico David Moreira relató que estaba esperando la apertura del monumento con sus clientes cuando observó a los guardias de seguridad corriendo y hablando de un intruso en la estatua.

Al localizarlo, decidió grabar con su dron la arriesgada maniobra que, según explicó, parecía al inicio una filmación publicitaria.

En las imágenes se aprecia al individuo balanceándose sobre la escultura mientras ajustaba su equipo.

Tras varios intentos por encontrar la posición correcta, se impulsó desde la mano y abrió el paracaídas rumbo a la Laguna Rodrigo de Freitas.

El guía explicó además que no alcanzó a grabar a la primera persona que se lanzó, pero sí logró captar parte del segundo vuelo.

Video del Cristo Redentor hombre salta en parapente y autoridades de Brasil lo buscan
Cristo Redentor en Brasil: grabaron a un hombre lanzándose en parapente y autoridades reaccionan. (Foto: Freepik)

El video rápidamente se viralizó y fue replicado por medios locales como O Globo, lo que intensificó la búsqueda de los responsables de este hecho.

¿Qué dicen las autoridades sobre el salto en el Cristo Redentor?

El Santuario del Cristo Redentor presentó una denuncia en la Séptima Comisaría de Santa Teresa, señalando que el acto será investigado como un delito contra el patrimonio cultural, ya que el monumento pertenece a la Arquidiócesis de Río de Janeiro.

Por su parte, la Policía Civil indicó que está revisando las grabaciones de seguridad del área para identificar a los implicados. Aunque la Policía Militar fue alertada en el momento de los hechos, no logró detener a quienes realizaron el salto.

 

