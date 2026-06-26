En medio del próximo partido que llevará a cabo la Selección Colombia contra Portugal, los hinchas del fútbol se han sorprendido con los pronósticos que ha compartido un perrito llamado Steph Furry, el corgi que ‘predice’ tras adivinar el resultado de varios partidos.

Por esta razón, Steph Furry ha sido tendencia tras compartir su pronóstico del próximo partido que tendrá la tricolor con Portugal y su resultado ha dividido varias opiniones en redes.

¿Cuál es el pronóstico que arrojó Steph Furry tras el próximo partido de Colombia vs. Portugal?

En las últimas horas, Steph Furry ‘el corgi que adivina’ compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 471 mil seguidores en la que compartió un video compartiendo su pronóstico tras el próximo partido de la Selección Colombia con Portugal.

Este fue el pronóstico que compartió el Perro Stehp. | Foto: Freepik

En el video se evidencia que el corgi está ubicado en las escaleras, lanzando un balón con respecto al respectivo pronóstico que considera que quedaría el partido.

Por ello, el resultado que arrojó fue un empate entre Portugal y Colombia, teniendo un resultado de 1-1, según el pronóstico de Steph Furry.

Esto predijo el Perro Steph | Fotos: Freepik

Con respecto al posible resultado que compartió Stehp Furry, varis internautas aprovecharon la oportunidad para generar todo tipo de comentarios, en especial, porque el partido que se llevará a cabo el próximo 27 de junio es uno de los más esperados por parte de los hinchas del fútbol.

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¿Por qué es comparado Steph Furry con el recordado Pulpo Paul?

El perro Steph ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir varios pronósticos sobre los distintos partidos que se han llevado a cabo en el Mundial 2026.

Así también, varios navegantes lo han comparado con el recordado Pulpo Paul, quien se convirtió en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras adivinar el resultado de que España fue campeón del Mundial en el 2010.