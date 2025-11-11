PERFECT BLUE en 4K: el clásico del anime que regresa a Colombia

Este 13 de noviembre, PERFECT BLUE regresará a los cines del país con una restauración en 4K que busca acercar a nuevos espectadores y reencontrar a quienes, años atrás, quedaron marcados por su historia.

La película, dirigida por Satoshi Kon en 1997, se convirtió con el tiempo en un referente indiscutible del anime diseñado para audiencias adultas, gracias a su mirada directa a temas relacionados con la fama, la presión pública y los límites de la identidad.

Con esta nueva edición, el público colombiano podrá apreciar con mayor claridad la propuesta visual y narrativa que consolidó al director japonés en la industria internacional.

La obra sigue a Mima Kirigoe, una cantante que decide dejar su vida como ídolo musical para abrirse camino en la actuación. A medida que se adapta a su nuevo entorno laboral, la estructura de su rutina comienza a fracturarse por la exposición mediática y la presencia persistente de un admirador cuyo comportamiento se vuelve cada vez más invasivo.

¿Qué elementos destacan en esta nueva llegada de PERFECT BLUE?

La tensión que rodea a la protagonista se intensifica cuando su entorno comienza a transformarse de formas difíciles de explicar, obligándola a cuestionar qué es real y qué se origina en su percepción alterada.

La influencia de la obra alcanzó a producciones posteriores que retomaron algunas de sus decisiones estéticas y narrativas, resaltando la vigencia del trabajo de Kon.

Además de su impacto cinematográfico, la cinta ha gozado de reconocimiento crítico desde su estreno. Su presencia en festivales internacionales y su valoración positiva en plataformas dedicadas al cine han permitido que se mantenga en conversación constante, incluso décadas después de su lanzamiento original.

Cine. Imagen tomada de Freepik

Gracias a la restauración, elementos como la iluminación, los contrastes y la composición de cada secuencia adquieren una nitidez que enriquece la lectura de la película. Tanto quienes la ven por primera vez como quienes la recuerdan de su estreno inicial podrán encontrar nuevos detalles y matices.

Con su llegada a las salas colombianas, PERFECT BLUE reafirma su lugar como una de las obras más influyentes del anime. Su retorno en 4K no solo revitaliza su impacto visual, sino que vuelve a poner en conversación una historia que continúa generando preguntas, reflexiones y admiración en todo el mundo.