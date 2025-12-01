Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Planchando el Despecho regresa en noviembre con funciones especiales

Planchando el Despecho regresa al Astor Plaza con dos funciones para cerrar el año con música.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Planchando el Despecho regresa en noviembre
Planchando el Despecho regresa al Astor Plaza

El mes de noviembre trae una nueva edición de uno de los espectáculos musicales más reconocidos por el público colombiano. Planchando el Despecho volverá al Teatro Astor Plaza con dos presentaciones programadas para los días 27 y 28.

La propuesta, construida alrededor de canciones populares que han marcado diferentes generaciones, suma así una nueva temporada en la capital del país.

¿Qué propone Planchando el Despecho en su regreso?

El montaje contará nuevamente con la participación de Laura de León, Majida Issa, Yolanda Rayo, Marbelle y Keyla, artistas que han consolidado un proyecto escénico basado en la interpretación de repertorios asociados al despecho y la música sentimental.

Su regreso responde a la demanda constante del público y al éxito acumulado en más de 200 presentaciones en distintas ciudades del país.

La propuesta mantiene una estructura que combina música en vivo, interacción con el público y una narrativa ligera que acompaña el desarrollo del evento.

Cada artista aporta su estilo y experiencia para construir un espectáculo que se apoya tanto en la interpretación vocal como en la cercanía con los asistentes.

El espectáculo se ha consolidado como un espacio para recordar canciones que han formado parte de la identidad musical de varias generaciones de colombianos.

Su éxito radica en una fórmula que mezcla tradición, humor moderado y participación del público, elementos que también estarán presentes en las funciones de noviembre.

¿Qué pueden esperar los asistentes para esta despedida de año de Planchando el Despecho?

La nueva temporada se presenta como una oportunidad para cerrar el 2025 con un concierto centrado en la música popular y en la interpretación de temas asociados a historias de amor y desamor.

Las artistas han señalado que esta edición incluirá una selección de canciones diseñada para acompañar el espíritu de final de año, con momentos que alternan nostalgia y celebración.

Además de los cambios musicales, la producción trabajará con un diseño escénico que busca darle mayor dinamismo al espectáculo.

Con estas nuevas funciones, la producción espera cerrar el año con una alta asistencia y mantener la tradición que el espectáculo ha construido desde sus primeras presentaciones.

