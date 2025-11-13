Marc Anthony regresa al Coliseo MedPlus para una noche de salsa inolvidable

El jueves 13 de noviembre de 2025, Marc Anthony presentará su En Vivo Tour 2025 en el Coliseo MedPlus, donde compartirá escenario con Willy García y Jessi Uribe.

Su visita, una de las más destacadas de la agenda musical de fin de año, llega en medio de una gira que ha recorrido distintos países.

El espectáculo incluirá sus temas más reconocidos y nuevas colaboraciones que reafirman su vigencia dentro de la música latina.

¿Qué ofrecerá el concierto de Marc Anthony en el Coliseo MedPlus?

Marc Anthony interpretará canciones emblemáticas como Ahora quién, Vivir mi vida, Qué precio tiene el cielo, Valió la pena, Tu amor me hace bien y Flor pálida.

La selección musical busca conectar distintos momentos de su trayectoria, integrando actualizaciones sonoras y una banda con la que ha girado por varios países en los últimos meses.

Marc Anthony. Foto AFP

La presencia de Willy García, figura destacada de la salsa colombiana, y de Jessi Uribe, referente de la música popular, añade un componente diverso al evento.

¿Qué facilidades de acceso ofrece el Coliseo MedPlus para el evento?

El Coliseo MedPlus ha preparado un plan de movilidad y servicios con el fin de garantizar una experiencia organizada.

También se habilitarán rutas de transporte compartido RUTALIVE, con salidas desde Portal 80 y retornos hacia sectores como Portal Norte, Avenida El Dorado y Centro Mayor.

Las recomendaciones incluyen consultar las redes sociales del recinto, portar boletos digitales, no ingresar objetos restringidos y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Dentro del lugar se ofrecerán puntos de alimentos, bebidas y un equipo médico capacitado para atender cualquier eventualidad.

Con estos preparativos, Bogotá se dispone a recibir una noche que reunirá a miles de seguidores en torno a uno de los artistas más influyentes de la música latina, en un escenario que continúa fortaleciendo su papel en la dinámica cultural del país.