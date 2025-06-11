Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ryan Castro llena el Atanasio Girardot en tiempo récord

Ryan Castro agota en tan solo unas horas las entradas para su concierto en Medellín, su ciudad natal.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Ryan Castro y Valentina Naranjo anuncian su ruptura sin conflictos
(Foto de AFP)

Medellín fue escenario de una noticia que marcó un antes y un después en la música urbana colombiana. El anuncio del concierto en el Estadio Atanasio Girardot, programado para el 25 de abril de 2026, se convirtió en un fenómeno de ventas.

Lo que comenzó como un sueño de barrio se transformó en un hito para la cultura popular de la ciudad. El joven que alguna vez interpretó canciones en las calles regresa ahora como protagonista de un evento multitudinario, respaldado por una comunidad que lo vio crecer y que hoy celebra su ascenso internacional.

¿Qué se sabe del concierto de Ryan Castro en Medellín?

La respuesta superó incluso la obtenida semanas atrás en Bogotá, donde el artista también agotó el Coliseo MedPlus, reuniendo a más de 20.000 asistentes en menos de cinco horas.

Ryan Castro
Ryan Castro: detalles de su concierto. Foto AFP

Artículos relacionados

Este récord confirma el crecimiento de su carrera y su consolidación como uno de los representantes más influyentes del sonido urbano colombiano. La conexión con su público ha sido clave: no se trata solo de cifras, sino de identidad, pertenencia y una historia compartida con su ciudad de origen.

El propio artista expresó que este concierto es un homenaje al barrio, a los orígenes y a quienes lo acompañaron desde los primeros escenarios improvisados. La respuesta del público demuestra que su música logró trascender fronteras sin perder sus raíces.

¿Qué se espera del concierto de Ryan Castro en Medellín?

El espectáculo promete una producción de gran formato, con elementos visuales, escenografía de alto nivel e invitados especiales aún no revelados.

Artículos relacionados

El repertorio incluirá canciones de sus álbumes Sendé y Hopi Sendé, además de colaboraciones que marcaron su expansión internacional.

Ryan Castro vuelve a incursionar en le género musical "salsa
Ryan Castro (AFP/ Theo Wargo)

Será la única fecha del artista en Colombia durante 2026, lo que aumenta la expectativa y posiciona el evento como uno de los más importantes del calendario musical nacional.

Más que un concierto, esta presentación se perfila como una celebración colectiva. Una noche donde el estadio no solo será testigo de música, sino de un relato de superación que sigue escribiéndose desde las calles hasta los grandes escenarios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Jessi Uribe y Paola Jara dieron a conocer nuevos detalles de Emilia, su más reciente sencillo en honor a su primera hija juntos.

Blessd borra canciones con un artista y causa revuelo en redes. Blessd

Blessd borra todas sus canciones con reconocido artista y causa controversia en redes sociales

Blessd eliminó sus colaboraciones con un reconocido artista y desató una ola de reacciones por parte de sus seguidores.

El hijo de J Balvin debuta cantando con su papá: ¡mira este video! J Balvin

Así dormía el hijo de J Balvin cuando era un bebé: "Con una canción de Eminem"

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, pidió quedarse dormido escuchando una canción de Eminem y el tierno momento se volvió viral por su espontaneidad.

Lo más superlike

Cantante mexicano se hace viral tras lucir una ruana boyacense en concierto. Viral

Cantante mexicano lució ruana boyacense en concierto y se hizo tendencia

Un destacado artista mexicano lució en concierto una ruana, la prenda más representativa de Boyacá y una de las más famosas en Colombia.

Yina Calderón pierde 50 puntos y recibe fuerte sanción tras altercado con Chanel Yina Calderón

Yina Calderón recibe fuerte castigo tras altercado con Chanel: “Por todo lo que resta del reality”

Manelyk González debuta como actriz Influencers

Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

Ana María Estupiñán en embarazo Ana María Estupiñán

¿Cómo se llama el hijo de Ana María Estupiñán y qué significa su nombre?