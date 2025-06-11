Ryan Castro llena el Atanasio Girardot en tiempo récord

Medellín fue escenario de una noticia que marcó un antes y un después en la música urbana colombiana. El anuncio del concierto en el Estadio Atanasio Girardot, programado para el 25 de abril de 2026, se convirtió en un fenómeno de ventas.

Lo que comenzó como un sueño de barrio se transformó en un hito para la cultura popular de la ciudad. El joven que alguna vez interpretó canciones en las calles regresa ahora como protagonista de un evento multitudinario, respaldado por una comunidad que lo vio crecer y que hoy celebra su ascenso internacional.

¿Qué se sabe del concierto de Ryan Castro en Medellín?

La respuesta superó incluso la obtenida semanas atrás en Bogotá, donde el artista también agotó el Coliseo MedPlus, reuniendo a más de 20.000 asistentes en menos de cinco horas.

Ryan Castro: detalles de su concierto. Foto AFP

Este récord confirma el crecimiento de su carrera y su consolidación como uno de los representantes más influyentes del sonido urbano colombiano. La conexión con su público ha sido clave: no se trata solo de cifras, sino de identidad, pertenencia y una historia compartida con su ciudad de origen.

El propio artista expresó que este concierto es un homenaje al barrio, a los orígenes y a quienes lo acompañaron desde los primeros escenarios improvisados. La respuesta del público demuestra que su música logró trascender fronteras sin perder sus raíces.

¿Qué se espera del concierto de Ryan Castro en Medellín?

El espectáculo promete una producción de gran formato, con elementos visuales, escenografía de alto nivel e invitados especiales aún no revelados.

El repertorio incluirá canciones de sus álbumes Sendé y Hopi Sendé, además de colaboraciones que marcaron su expansión internacional.

Ryan Castro (AFP/ Theo Wargo)

Será la única fecha del artista en Colombia durante 2026, lo que aumenta la expectativa y posiciona el evento como uno de los más importantes del calendario musical nacional.

Más que un concierto, esta presentación se perfila como una celebración colectiva. Una noche donde el estadio no solo será testigo de música, sino de un relato de superación que sigue escribiéndose desde las calles hasta los grandes escenarios.