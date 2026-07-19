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Paredes vs. Gavi: el desacuerdo que hubo tras el triunfo de España como campeones del mundo

La celebración del equipo español por convertirse en campeones actuales del mundo se vio empañada por un intercambio de ofensas.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La celebración del equipo español por convertirse en campeones actuales del mundo se vio empañada por un intercambio de ofensas.
La celebración del equipo español por convertirse en campeones actuales del mundo se vio empañada por un intercambio de ofensas | Foto: AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Argentina no consiguió el bicampeonato mundial este domingo 19 de julio y España, por su parte consiguió su segundo título mundialista en toda su historia. Se trató de una de las finales más emocionantes de un mundial por todo lo que se jugaban estos dos equipos.

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Sin embargo, luego de un tenso alargue y la celebración de España tras el pitido final, lo que se hizo viral en las redes sociales fue una disputa entre jugadores de los dos equipos que inició con un mal manejo de la frustración por parte de uno de los jugadores sudamericanos: Leandro Paredes.

Los memes que dejó la derrota de Argentina
Memes del último partido del Mundial. (AFP/ FRANCK FIFE)

El 5 de la Selección Argentina decidió acercarse a un jugador rival, Eric García, y lo increpó con palabras y un lenguaje corporal de enfrentamiento sin conocerse aún las frases que le dijo.

Otro jugador español, Gavi, se acercó con la misma energía para defender a su compañero, y esto terminó generando un desorden de futbolistas que trataron de separar el encuentro y defender a los suyos con palabras y la fuerza de sus cuerpos.

En las fotos y videos divulgados en los medios de comunicación y las redes sociales se ve cómo Paredes traslada su ira y frustración hacia Gavi y lo agarró, haciendo que cayera al piso. Sin embargo, el español no se detuvo con esta acción y siguió dirigiendo palabras al argentino mientras intentaba levantarse.

Pese al desacuerdo, los jugadores lograron controlarse mutuamente y, aunque han sido criticados en las redes por su actitud, continuaron con los actos protocolarios de la final y España celebró con copa en mano.

¿Cómo se vivió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

Los primeros 90 minutos del encuentro se dieron entre llegadas de España al arco y una defensa Argentina que parecía no poder ser derrotada. Sin embargo, sí se notó la superioridad física de los europeos y el gol del encuentro se veía venir.

En un cierre de partido dramático y de pura tensión táctica, España se coronó campeona del mundo al derrotar 1-0 a Argentina en la prórroga. El hito dorado del encuentro llegó cuando La Roja logró romper el muro albiceleste en el tiempo suplementario, haciendo valer su impresionante solidez defensiva —que mantuvo durante todo el torneo— para ahogar las respuestas de Argentina y levantar la Copa del Mundo en Nueva York/Nueva Jersey.

Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial
La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

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