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Murió reconocido actor que participó en 'Gossip Girl' tras una fuerte enfermedad

El fallecimiento del reconocido actor fue confirmado por su hijo, quien reveló la enfermedad contra la que luchó.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¡Luto en el cine! Falleció reconocido actor de exitosas series de televisión
Murió reconocido actor que participó en 'Gossip Girl', 'La ley y el orden' y otras exitosas series (Foto freepik)

El mundo del cine y la televisión está de luto tras conocerse la muerte de un reconocido actor que hizo parte de algunas de las producciones más recordadas de las últimas décadas.

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La noticia fue confirmada por su hijo a través de redes sociales, donde compartió varias fotografías junto a su padre y le dedicó un emotivo homenaje. En la publicación también reveló la enfermedad contra la que luchó el actor durante los últimos meses y cómo enfrentó ese difícil proceso.

El cine y la televisión están de luto: falleció reconocido actor de 68 años
Murió reconocido actor que dejó huella en populares series de televisión (Foto freepik)

¿Quién es el reconocido actor que falleció?

Se trata de Scott Bryce, actor estadounidense que construyó una carrera de varias décadas y acumuló más de 60 créditos actorales en cine y televisión.

A lo largo de su trayectoria participó en producciones como La ley y el orden, Gossip Girl, As the World Turns, Sala de urgencias (ER) y Sex and the City, entre otras.

Uno de los papeles más recordados de su carrera fue en la serie As the World Turns, producción por la que recibió dos nominaciones a los premios Emmy y logró consolidarse como uno de los actores más reconocidos de la televisión estadounidense.

Murió reconocido actor que dejó huella en populares series de televisión
Falleció Scott Bryce, reconocido actor nominado al Emmy y recordado por exitosas series de televisión (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Scott Bryce?

La noticia fue confirmada por el hijo del actor mediante una publicación en redes sociales, donde informó que Scott Bryce falleció el lunes 13 de julio después de luchar contra un cáncer.

Según explicó, la enfermedad comenzó como un cáncer de esófago en etapa tres, pero con el paso de los meses hizo metástasis y se extendió al cerebro, provocando varios tumores que finalmente le “arrebataron la vida”.

En el homenaje, su hijo recordó que durante todo el proceso vio a su padre enfrentar la enfermedad con valentía y con la esperanza de poder recuperarse.

Incluso reveló que una semana antes de fallecer, Scott Bryce todavía le decía que creía tener una oportunidad de vencer el cáncer y seguir luchando, pese a que ya no podía hablar con normalidad y había perdido parte de la visión como consecuencia de la enfermedad.

Además, aprovechó el mensaje para recordar la trayectoria del actor. Contó que fue una figura muy reconocida durante la década de los años 80, que estuvo nominado en dos ocasiones a los premios Emmy y que trabajó junto a importantes nombres de la industria.

Finalmente, aseguró que, aunque su padre siempre se sintió orgulloso de su carrera artística, consideraba que su mayor logro en la vida había sido convertirse en padre.

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