Murió locutor de Radio Uno tras grave enfermedad, esto se sabe

El locutor Fernando Varón de Radio Uno, conocido como el rey del vacilón falleció y así lo despidieron sus compañeros.

Murió locutor de Radio Uno
Murió locutor, el rey del vacilón/Freepik

El locutor Fernando Varón, conocido en el medio como ‘El rey del vacilón’ por su espontaneidad y energía ante los micrófonos falleció este jueves 14 de agosto.

¿Qué se sabe de la muerte de Fernando Varón?

El locutor de Radio Uno de Ibagué murió luego de padecer cáncer en la garganta, con el que luchó por un buen tiempo, pero que fue deteriorando gradualmente su salud hasta provocarle su lamentable fallecimiento.

¿Cómo despidieron a Fernando Varón sus compañeros?

Pese a su partida dejó un importante legado a sus compañeros de cabina, quienes confirmaron la lamentable noticia y le rindieron un sentido homenaje.

Una de ellas fue Lorena Ospina, quien le dedicó una emotiva publicación en sus redes sociales despidiendo y resaltando el gran profesional y ser humano que era.

"Se fue Fernando Varón, el hombre del vacilón, el papá del vallenato en Ibagué. En RCN siempre fue el primero en llegar y el último en irse, como si quisiera que la radio nunca se apagara", escribió.

Resaltó que tenía un corazón tan grande que no cabía en un solo abrazo, y una alegría que contagiaba hasta en los días grises.

"Amigo de verdad, de esos que la vida ya no fabrica. Te vas, Fer, pero tu voz y tu esencia quedarán eternamente en nuestras memorias", agregó

Tras su publicación, otros colegas se sumaron y le dedicaron varias publicaciones despidiéndolo y dándole el sentido pésame a su familia.

El locutor trabajó en varias emisoras, donde su trabajo siempre resaltó, tanto que no tardó en ganarse el respeto y la admiración no solo de los oyentes, sino de sus colegas.

Su profesionalismo lo llevó a liderar equipos en Ibagué, Girardot y Fusagasugá, llevando su conocimiento a quienes también aman la radio.

Las exequias se realizarían este sábado 16 de agosto en Ibagué, donde residía. Mientras tanto sus seguidores, familiares y colegas lo siguen despidiendo y resaltando por su gran labor en la radio, recordando importantes detalles de su carrera profesional y personal, que marcaron a muchos y que trascendecerá con los años.

