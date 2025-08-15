Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Este es el futbolista que jugará con máscara en próximo partido de Atlético Nacional

Facundo Batista marcó su primer gol con Nacional, sufrió una fractura nasal y ahora se prepara para volver a la cancha con máscara.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El delantero sufrió fractura de tabique nasal en el mismo partido de su primer gol.
Facundo Batista marcó su primer gol con Nacional y minutos después sufrió una fractura nasal. Foto Freepik

En el mundo del fútbol, las alegrías y las lesiones suelen llegar casi al mismo tiempo, eso lo sabe bien Facundo Batista, delantero de Atlético Nacional, quien vivió una montaña rusa de emociones en la última jornada de la Liga BetPlay.

¿Cómo ocurrió el accidente de Facundo Batista?

El jugador celebró su primer gol con la camiseta verdolaga en la victoria 3-0 sobre Alianza, pero la felicidad se vio interrumpida por un duro encuentro que le provocó una fractura de tabique nasal.

 

El incidente ocurrió en medio de una disputa por el balón que lo dejó tendido en el campo de juego y aunque intentó continuar, el impacto fue suficiente para obligarlo a abandonar el partido y perderse el partido de Copa Libertadores ante Sao Paulo.

¿Qué dice el cuerpo médico sobre la lesión de Facundo Batista?

Durante los días siguientes, el cuerpo médico del club se concentró en evaluar la gravedad de la lesión, y tras los exámenes pertinentes, se decidió que Facundo Batista no pasará por procedimientos médicos complejos mientras se encuentran en plena competencia.

El jugador deberá usar una máscara protectora para volver a competir.
Gol, lesión y regreso con máscara: así es la historia de Facundo Batista en su inicio con Atlético Nacional. Foto Freepik

Así que para volver a la competencia deberá portar una máscara de protección facial, una herramienta que, más allá de lo funcional, se ha convertido una solución práctica para varios futbolistas que se enfrentan a lesiones similares.

La utilización de esta protección le permitiría estar disponible para el próximo compromiso de Nacional, una oportunidad de dar a su debut con el equipo antioqueño.

¿Qué significa su regreso a la cancha después de esta lesión?

En el fútbol, las lesiones ponen a prueba no solo el físico, sino la mentalidad, y Facundo Batista ha demostrado que, pese al dolor y las dificultades, su espíritu competitivo permanece intacto.

Facundo Batista volverá al campo protegido con máscara tras su fractura nasal. Foto Freepik

Si salta al campo de juego los 90 minutos con la máscara, lo hará no como un recordatorio de su lesión, sino como una señal de que está dispuesto a disputar cada balón, incluso con una fractura reciente.

Todo apunta a que este sábado, la hinchada verdolaga verá a un Facundo Batista decidido, protegido por la máscara, pero con la misma entrega y ambición que lo llevó a anotar su primer gol.

