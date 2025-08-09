¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido exjugador de Millonarios, Santa Fe y Bucaramanga

El futbol colombiano lamenta el fallecimiento de uno de sus jugadores legendarios y más queridos, Eduardo Guillio, exfutbolista brasileño que jugó en la nómina de equipos como Millonarios, Santa Fe y Bucaramanga.

Su trayectoria dejó huella en el país y lo convirtieron en un personaje emblemático para el mundo del deporte, especialmente como formador de nuevos talentos.

¿Cómo fue la carrera de Eduardo Guillio en Colombia?

Eduardo nació en São Paulo en 1949 y mostró talento como delantero desde muy joven, y en Colombia se consolidó como una figura importante especialmente para Atlético Bucaramanga.

Eduardo Guillio, el brasileño que se ganó el cariño de Colombia en Millonarios, Santa Fe y Bucaramanga. Foto Freepik

Un extranjero que logró consolidarse y ganarse el afecto del público colombiano, además no solo se destacó como jugador sino como entrenador, pues durante 1997 dirigió al conjunto de Real Floridablanca en la segunda división donde trabajó con jóvenes futbolistas que buscaban abrirse camino en el profesionalismo.

¿Qué hizo Eduardo Guillio tras su retiro del fútbol?

Eduardo se radicó en Colombia, formó su familia y dedicó su vida a la enseñanza del fútbol, trabajando durante varios años con divisiones menores de Millonarios, un club que lo recuerda por su carisma, experiencia y calidad en la formación de los menores que hacen parte de la categoría.

Sus estudiantes lo recuerdan como un técnico de gran exigencia, pero un mentor cercano para cada uno de ellos, un hombre que se preocupaba por el crecimiento personal de los jóvenes y un apasionado que lograba contagiar su amor hacia el deporte a través de las acciones.

¿Qué se sabe sobre los últimos días de Eduardo Guillio?

En 2004 se enfrentó a un trasplante de corazón que fue debilitando poco a poco su salud, pasando la última semana de hospitalización de su vida con complicaciones médicas y percances difíciles de sobrellevar, lo que finalmente terminó costándole la vida.

Su partida deja un vacío en el mundo deportivo, y el recuerdo de un futbolista que encontró en Colombia más que un lugar para competir, un hogar verdadero y un legado como formador que no se borrará ni con el paso de los años.