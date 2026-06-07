La Selección Colombia está lista para afrontar uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026.

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Este martes 7 de julio, la Tricolor se enfrentará a Suiza en los octavos de final con la ilusión de conseguir un cupo entre las ocho mejores selecciones del torneo.

En medio de estas publicaciones, volvió a hacerse viral un usuario que semanas atrás sorprendió por acertar varios resultados del Mundial, entre ellos la victoria de Inglaterra y otros partidos de los dieciseisavos de final.

Ahora compartió lo que diferentes inteligencias artificiales predicen para el duelo entre Colombia y Suiza.

La predicción viral que acertó la victoria de Inglaterra ya anticipó el resultado de Colombia (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Qué decía el tuit viral sobre Colombia y Suiza?

El usuario, conocido por consultar distintas plataformas de inteligencia artificial antes de cada jornada del Mundial, publicó las respuestas obtenidas para el partido entre Colombia y Suiza.

Lo llamativo es que la mayoría de las herramientas coinciden en que la Selección Colombia tendría más opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Según la publicación:

ChatGPT predice una victoria de Colombia por 2-1.

predice una victoria de Colombia por Gemini proyecta un triunfo colombiano por 3-2.

proyecta un triunfo colombiano por Grok, por su parte, considera que el partido terminaría empatado.

Aunque cada inteligencia artificial entrega un marcador diferente, dos de las tres coinciden en que la Tricolor tendría el resultado a su favor.

La publicación volvió a viralizarse porque el mismo usuario ya había acertado varios de los ganadores en la ronda anterior del Mundial, lo que despertó la curiosidad de miles de aficionados.

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¿Qué resultados ha acertado este usuario?

Durante los dieciseisavos de final, el creador de contenido aseguró haber acertado los equipos que avanzarían a la siguiente fase.

Entre los resultados que destacó se encuentran las victorias de Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos y otros compromisos disputados en la ronda anterior, lo que hizo que muchos comenzaran a seguir sus publicaciones antes de cada jornada.

Predicción viral que acertó la victoria de Inglaterra reveló el resultado de Colombia vs. Suiza (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

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¿A qué hora juega Colombia contra Suiza?

La Selección Colombia enfrentará a Suiza este 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Si consigue la victoria, avanzará por segunda vez en su historia a los cuartos de final de una Copa del Mundo, una instancia que solo alcanzó en el Mundial de Brasil 2014 y que hasta hoy sigue siendo la mejor actuación del combinado nacional en este torneo.