Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Graham Greene, actor de The Green Mile y Danza con Lobos, murió en Toronto a los 73

El actor falleció acompañado de su esposa, Hilary Blackmore, con quien compartió más de tres décadas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere el reconocido actor Graham Greene
Falleció Graham Greene, estrella de Danza con Lobos y figura clave del cine y la TV. (Foto: AFP)

El reconocido actor canadiense Graham Greene falleció en Toronto a los 73 años, según confirmó su representante Michael Greene.

Artículos relacionados

El intérprete, recordado por su papel en Danza con Lobos (1990), se encontraba acompañado en sus últimos momentos por su esposa, la actriz y directora Hilary Blackmore.

Murió Graham Greene, actor de ‘Danza con Lobos’

El anuncio de su muerte fue dado a conocer por el medio TMZ, donde su representante lo describió como “un hombre de gran carácter moral” y recordó la amistad que compartieron durante décadas de trabajo. Aún no se ha informado la causa oficial del fallecimiento.

Murió Graham Greene, la estrella de “Danza con Lobos”
Fallece el reconocido actor Graham Greene a los 73 años. (Foto: Freepik)

Greene inició su carrera artística en la década de los ochenta con participaciones en producciones como Running Brave y Revolution, esta última junto a Al Pacino.

Artículos relacionados

Su salto internacional llegó con ‘Danza con Lobos’, donde interpretó a Kicking Bird, líder espiritual de la tribu Sioux que establece un vínculo con el personaje de Kevin Costner. Este rol lo llevó a ser nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto en 1991.

muere Graham Greene
Graham Greene, el reconocido actor falleció en Toronto a los 73 años. (Foto: Freepik)

En una entrevista concedida a Reader’s Digest Canada en 2017, el actor recordó que lo que más lo marcó de ese rodaje fue el caballo que montó durante las grabaciones. Relató que pidió a los productores que devolvieran el animal a su joven dueño, incluso ofreciendo descontar el dinero de su propio sueldo.

Así fue la trayectoria y vida del actor Graham Greene

La trayectoria de Greene no se limitó al cine con apariciones en producciones como American Gods y Riverdale. En la gran pantalla trabajó en cintas como The Green Mile, Snow Dogs, Crepúsculo: Luna Nueva, Wind River y Molly’s Game , entre otras.

Artículos relacionados

En distintas ocasiones contó que la actuación llegó a su vida por casualidad, luego de probar oficios como carpintero, soldador y técnico de audio. Esa elección lo mantuvo activo hasta el final de su vida, con proyectos pendientes como la película Ice Fall, junto a Joel Kinnaman y Danny Huston.

Graham Greene deja a su esposa, Hilary Blackmore, con quien compartía su vida desde 1990 tras conocerse en el rodaje de Dances with Wolves, así como a su hija, Lilly Lazare-Greene y a su hijo, Tarlo Greene.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Cinta negra Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció un integrante de un reconocido programa matutino

Falleció un miembro clave de un reconocido programa matutino, dejando un gran legado entre colegas y televidentes.

El gel de uñas bajo la lupa Salud y Belleza

Esmalte en gel bajo alerta: Europa lo prohíbe por riesgos a la salud, ¿lo sigues usando?

El esmalte en gel se ha convertido en uno de los favoritos de muchos; sin embargo, podría estar afectando tu salud.

Tiburón en el fondo del oceáno Viral

Así es el tiburón naranja hallado en los mares de Costa Rica: ¿qué hace único su color? | VIDEO

Un grupo de pescadores en Costa Rica halló por primera vez un tiburón naranja, una especie única y sorprendente en los mares.

Lo más superlike

Taylor Swift Taylor Swift

¿Quiénes han sido las parejas de Taylor Swift y qué canciones les dedicó?

La cantante ha plasmado sus romances en su música. Estas son las parejas de Taylor Swift y las canciones que inspiraron.

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más