Graham Greene, actor de The Green Mile y Danza con Lobos, murió en Toronto a los 73

El reconocido actor canadiense Graham Greene falleció en Toronto a los 73 años, según confirmó su representante Michael Greene.

El intérprete, recordado por su papel en Danza con Lobos (1990), se encontraba acompañado en sus últimos momentos por su esposa, la actriz y directora Hilary Blackmore.

Murió Graham Greene, actor de ‘Danza con Lobos’

El anuncio de su muerte fue dado a conocer por el medio TMZ, donde su representante lo describió como “un hombre de gran carácter moral” y recordó la amistad que compartieron durante décadas de trabajo. Aún no se ha informado la causa oficial del fallecimiento.

Fallece el reconocido actor Graham Greene a los 73 años. (Foto: Freepik)

Greene inició su carrera artística en la década de los ochenta con participaciones en producciones como Running Brave y Revolution, esta última junto a Al Pacino.

Su salto internacional llegó con ‘Danza con Lobos’, donde interpretó a Kicking Bird, líder espiritual de la tribu Sioux que establece un vínculo con el personaje de Kevin Costner. Este rol lo llevó a ser nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto en 1991.

Graham Greene, el reconocido actor falleció en Toronto a los 73 años. (Foto: Freepik)

En una entrevista concedida a Reader’s Digest Canada en 2017, el actor recordó que lo que más lo marcó de ese rodaje fue el caballo que montó durante las grabaciones. Relató que pidió a los productores que devolvieran el animal a su joven dueño, incluso ofreciendo descontar el dinero de su propio sueldo.

Así fue la trayectoria y vida del actor Graham Greene

La trayectoria de Greene no se limitó al cine con apariciones en producciones como American Gods y Riverdale. En la gran pantalla trabajó en cintas como The Green Mile, Snow Dogs, Crepúsculo: Luna Nueva, Wind River y Molly’s Game , entre otras.

En distintas ocasiones contó que la actuación llegó a su vida por casualidad, luego de probar oficios como carpintero, soldador y técnico de audio. Esa elección lo mantuvo activo hasta el final de su vida, con proyectos pendientes como la película Ice Fall, junto a Joel Kinnaman y Danny Huston.

Graham Greene deja a su esposa, Hilary Blackmore, con quien compartía su vida desde 1990 tras conocerse en el rodaje de Dances with Wolves, así como a su hija, Lilly Lazare-Greene y a su hijo, Tarlo Greene.