Famoso cantante reveló el difícil momento que atravesó cuando falleció su padre: ¿quién es?

En las últimas horas, miles de internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales en las que se han sorprendido con la difícil historia de vida que afrontó un reconocido cantante tras el fallecimiento de su padre.

¿Quién es el famoso artista al que se le falleció su padre?

Recientemente, el nombre de Juan David Castaño, o más conocido como Llane, ha sido tendencia mediante las diferentes redes sociales al confesar el difícil momento que vivió en el pasado cuando su padre falleció.

Llane reveló el difícil momento que vivió en el pasado. | Foto: Canal RCN

Estas declaraciones el cantante las compartió mediante la entrevista realizada en el pódcast llamado: ‘Los hombres sí lloran’ del actor colombiano Juan Pablo Raba.

Durante la conversación, Llane abrió su corazón al confesar que cuando era pequeño, sintió un cúmulo de emociones encontradas al ver que se enteró que su padre fue as3sin#d# en graves condiciones mientras estaba en su restaurante, pues expresó las siguientes palabras:

“Mi padre hizo este restaurante que me dio mucha gama. También, viví muchos sentimientos, entre esos: tristezas, duelos, aceptación porque en este restaurante m#t#an a mi papá. Entraron unos sic#ri#s y dieron 23 tir#s a mi padre. Además, mi hermana estaba ahí. Ese fue el primer momento complicado de niño, pero allí empecé a expresar el arte”, expresó Llane.

Sin duda, estas palabras generaron diversas reacciones por parte de los internautas al ver cómo afrontó Llane este difícil momento. Así también, expresó que en algún punto de su vida profesional como artista se llegó a sentir “apagado” a causa de los vacíos que sintió en su interior.

¿Cuál es el significado del nombre artístico de Llane?

Durante la entrevista, el solista y exintegrante de la agrupación musical llamada: ‘Piso 21’ expresó que su nombre artístico es un homenaje a su padre, gracias al especial gusto que tenía por la música llanera:

Este es el significado del nombre artístico de Llane | Foto: Canal RCN